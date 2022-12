Final entre Europa x América do Sul decide Copa do Mundo pela 11ª vez

Pela 11ª vez na história, a Copa do Mundo será decidida em um confronto entre sul-americanos contra europeus. No Catar, Argentina e França vão duelar no próximo domingo (18) pelo título mundial em 2022. A decisão será disputada no estádio Lusail, a partir das 12 horas (de Brasília).

Será a quinta vez que a Argentina encara um adversário europeu na final da Copa do Mundo. Em duas foi campeão e outras duas perdeu - veja a lista completa no final desta nota. A França, por sua vez, encara uma seleção sul-americana na decisão pela segunda vez em Copas, a anterior foi em 1998, contra o Brasil.

Das 11 decisões registradas entre sul-americanos e europeus, apenas duas se repetiram - Brasil x Itália (1970 e 1994) e Argentina x Alemanha (1986, 1990 e 2014). O confronto deste ano, portanto, é inédito em uma final de Copa.

No retrospecto geral, as seleções sul-americanas levam vantagens nas finais da Copa do Mundo. Foram sete títulos para a América do Sul, contra três conquistas europeias.

França e Argentina buscam o tri da Copa em 2022. As equipes vão se enfrentar no estádio Lusail, no próximo domingo.

Confira todas as finais entre sul-americanos x europeus:

1958 - Brasil 5x2 Suécia

1962 - Brasil 3x1 Tchecoslováquia

1970 - Brasil 4x1 Itália

1978 - Argentina 3x1 Holanda

1986 - Argentina 3x2 Alemanha

1990 - Alemanha 1x0 Argentina

1994 - Brasil 0(3)x(2) 0 Itália

1998 - França 3x0 Brasil

2002 - Brasil 2x0 Alemanha

2014 - Alemanha 1x0 Argentina