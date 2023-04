Flamengo anuncia Jorge Sampaoli como novo técnico

O Flamengo anunciou que Jorge Samapoli é o novo técnico do clube.

O time confirmou o acerto com o treinador argentino para substituir o português Vítor Pereira, demitido na última terça. Sampaoli estava sem clube desde o fim do mês passado, quando foi demitido do Sevilla, da Espanha.

Sampaoli assinou contrato com o Flamengo até o final de 2024.

A divulgação do acerto se deu após a diretoria do clube desistir de esperar por Jorge Jesus. O técnico português de 68 anos tem vínculo com o Fenerbahce, da Turquia, até o final de maio.

Sampaoli tem duas passagens pelo futebol brasileiro. Em 2019, treinou o Santos e foi vice-campeão do Brasileirão. No ano seguinte, comandou o Atlético-MG e faturou o Campeonato Mineiro.