Flamengo busca evitar erros de times brasileiros para passar da semi do Mundial

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (07), contra o Al-Hilal, às 16h (horário de Brasília), em Tânger (Marrocos), pelas semifinais.

A equipe de Vitor Pereira chega ao Marrocos com força máxima. A única derrota do rubro-negro nesta temporada foi para o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil. Além desse revés, o clube carioca soma quatro vitórias e dois empates.

A grande expectativa é que Flamengo e Real Madrid se enfrentem na grande final do Mundial. Para isso, a equipe carioca terá que passar pelo Al-Hilal e os espanhóis pelo Al-Ahly, nas semifinais.

O Flamengo também precisa evitar erros passados de outros times brasileiros se quiser fugir do grupo de eliminados nas semifinais.

Três equipes brasileiras já foram eliminadas do Mundial na semifinal: Internacional (2010), Atlético-MG (2013) e Palmeiras (2020).

O clube colorado chegou para o Mundial após ter vencido o Chivas Guadalajara, do México, na final da Libertadores de 2010. Apesar disso, tem no currículo o fato de ter sido o primeiro time brasileiro a não chegar na final do Mundial.

O Inter enfrentou o Mazembe, da República Democrática do Congo, e foi surpreendido pela equipe africana. Apesar de ter sido superior durante o confronto, isso não resultou em gols para os gaúchos. Do outro lado, o Mazembe se segurou na defesa e contra-atacou com muita velocidade.

Como resultado disso, os africanos venceram a partida por 2 a 0 e chegaram à final da competição pela primeira vez.

O Atlético-MG, por sua vez, garantiu a vaga para o campeonato da Fifa depois de ter conquistado a Copa Libertadores de 2013 ao vencer o Olímpia, do Paraguai. A campanha do Atlético-MG entrou para a história, já que esse foi o primeiro título do clube da competição continental. No entanto, o sonho do Mundial foi interrompido logo na semifinal.

A equipe de Ronaldinho Gaúcho —que não teve uma noite muito inspirada— não conseguiu furar a defesa do Raja Casablanca nem foi segura o suficiente para evitar os contra-ataques marroquinos. Com isso, o Atlético foi derrotado por 3 a 1 e não disputou a final contra o Bayern de Munique.

Por fim, o Palmeiras foi para o Mundial após vencer o Santos na final da Libertadores de 2020, que aconteceu em janeiro de 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Com isso, a competição da Fifa foi realizada apenas uma semana depois da conquista da Libertadores.

A partida foi bastante disputada, mas o Palmeiras apresentou um futebol abaixo do esperado. Além disso, os mexicanos ainda contaram com uma falha de Luan no início do segundo tempo, ao fazer um pênalti sobre Carlos González, resultando no único gol do confronto.

Com a vitória, o Tigres conseguiu algo histórico ao se tornar a primeira equipe mexicana a disputar a final da competição.

ESCALAÇÕES

O Flamengo realizou o último treino antes da estreia nesta segunda-feira (6), no estádio Príncipe Moulay El Hassan, em Rabat (Marrocos). Em seguida, o clube rubro-negro embarcou para Tânger, cidade da semifinal.

A equipe de Vítor Pereira deve ter quase todos os titulares disponíveis. O Flamengo foi ao Marrocos com 31 jogadores -incluindo lesionados e em recuperação-, dos quais 23 foram inscritos. Uma das principais ausências para o confronto é o atacante Bruno Henrique, que ainda trata problemas físicos. Nomes como Victor Hugo, Mateusão, Cleiton e Igor Jesus também estão fora da lista.

Assim, uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Santos; Guillermo Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luis (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

O Al-Hilal, por sua vez, deve ser desfalcado pelo meia Mohamed Kanno, suspenso após ter sido expulso na vitória contra o Wydad Casablanca, e o atacante Carrillo, que sofreu lesão no tornozelo.

O técnico Ramón Díaz deve ir a campo com: Al-Mayouf; Saud Abdulhamid, Jang Hyun-soo, Ali Al-Bulaihi e Nasser Aldawsari; Abdullah Otayf (Al-Juwayr), Gustavo Cuéllar e Salem Al-Dawsari; Moussa Marega, Ighalo e Michael. (Uol/Folhapress)

Estádio: Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos)

Data: Nesta terça-feira (7) , às 16h (de Brasília)

Árbitro: Ivan Kovacs (Romênia)

Assistentes: Valise Marinescu (Romênia) e Mihai Artene (Romênia)

VAR: Juan Martínez (Espanha)

Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay, Cazé TV, ge e Fifa+