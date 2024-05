Fluminense anuncia a contratação de Thiago Silva

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (7) a contratação do zagueiro Thiago Silva. O clube carioca fez uma postagem para celebrar a volta do "monstro", apelido que o defensor recebeu ainda no início da carreira.

Thiago Silva deixará o Chelsea no meio do ano e vestirá a camisa 3 do Flu. O zagueiro já havia anunciado que deixaria o clube inglês ao final da temporada. O defensor assinou com os cariocas até junho de 2026 e só poderá atuar pelo Tricolor a partir de 10 de julho. A janela de transferências internacionais será aberta nesta data.

Será a segunda passagem do Thiago Silva pelo Fluminense. O zagueiro foi revelado pelo clube carioca e atuou no profissional entre 2006 e 2008. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2007 e disputou a final da Libertadores de 2008. Foram 146 jogos e 14 gols pelo Tricolor.