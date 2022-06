'Foi só um susto', diz Neymar após pouso forçado de avião

Após seu avião ter feito um pouso de emergência na manhã desta terça-feira (21) em Boa Vista, no estado de Roraima, Neymar foi às redes sociais tranquilizar os fãs. Dentro do jatinho, o craque do PSG e da seleção brasileira disse que todos estão bem e que foi "só um susto".

"Passando para agradecer as mensagens, mas está tudo bem. Estamos indo para casa. Foi só um susto, está geral bem aqui. Beijos, estamos juntos", afirmou Neymar, nos Stories do Instagram.

O atacante de 30 anos partiu de Miami, nos Estados Unidos, e estava acompanhado da irmã, Rafaella, e da namorada, Bruna Biancardi. Em comunicado oficial, a assessoria do jogador já havia informado que a aeronave teve um "pequeno problema no para-brisa" e que o piloto decidiu pousar antecipadamente por precaução.

Depois da parada, os passageiros ficaram aguardando o conserto para seguirem viagem. O destino de Neymar e companhia é a mansão do astro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O camisa 10 está a caminho do Brasil para curtir a reta final de seu descanso antes do início da próxima temporada europeia. Nos últimos dias, o craque curtiu férias em Miami e Las Vegas, nos EUA, ao lado de amigos e da namorada.