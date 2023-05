Fora, Atlético-GO encara Vitória, dono dos melhores números da Série B

No domingo (14), o Atlético-GO terá o desafio mais difícil no início desta Série B. O Dragão enfrenta o líder da competição, o Vitória-BA, fora. No duelo dos rubro-negros, os dois clubes defendem a invencibilidade, o posicionamento no grupo dos quatro melhores colocados (G4) do torneio e a condição de ataques mais positivos – o time baiano tem 13 gols, enquanto o Dragão marcou dez gols.

A equipe baiana tem o melhor início de competição após a disputa de cinco jogos – cinco vitórias (100% de aproveitamento), o melhor ataque, a defesa menos vazada (não levou gol) e a presença maciça da torcida nos jogos no Estádio Barradão, onde vai receber o time atleticano neste domingo (14), às 18 horas, em Salvador.

Na estreia na Série B, em que goleou a Ponte Preta por 3 a 0, no dia 16 de abril, o Vitória teve 19.985 mil pagantes no Barradão, público recorde do clube neste ano. Na arrancada do time na competição, o ultimo resultado positivo foi a vitória sobre o Ceará (2 a 0), na noite desta quarta-feira (10), em Fortaleza. O Ceará conquistou, recentemente, o título da Copa do Nordeste e é apontado como um dos favoritos ao acesso à elite nacional.

O Dragão busca a primeira vitória como visitante na Série B, pois empatou duas vezes – 3 a 3 com o Sampaio Corrêa-MA e 1 a 1 com o Tombense-MG. O Atlético-GO também coloca à prova um dos melhores início de competição – é o segundo melhor começo após cinco rodadas (11 pontos), superado pela arrancada na Série B 2016, quando venceu quatro vezes e perdeu uma no mesmo número de partidas.

Naquele ano, em que foi campeão da Série B nacional, o Dragão venceu Oeste-SP, o Brasil-RS e o Ceará (ambos por 1 a 0), o Vila Nova (2 a 1) e perdeu na 5ª rodada para o Luverdense-MT (3 a 2). Foram doze pontos (aproveitamento de 80%), contra os atuais onze pontos (73,3% de aproveitamento). Na temporada 2016, o Atlético-GO bateu o Vasco (2 a 1), favorito ao título, em Cariacica-ES), na 8ª rodada. O rubro-negro se firmou e mostrou que teria fôlego, elenco e condições de disputar o título, o que se concretizou. Ganhar do Vitória, fora, servirá para que a equipe atleticana possa ganhar mais confiança na competição.

O técnico Alberto Valentim prepara uma estratégia que não foge às características do time, mas deve dar atenção à marcação no campo do adversário. Até agora, o time sempre saiu à frente no placar, mas sofreu gols e levou sufoco dos adversários nos minutos finais.

A equipe não terá os atacantes Airton (suspenso) e Gustavo Coutinho (com lesão muscular, ficará duas semanas em recuperação). Dois titulares no meio-campo – Renato e Shaylon – deixaram mais cedo o treino nesta quinta-feira (11) e iniciaram tratamento. O departamento médico não se pronunciou sobre os casos.

Na tarde desta sexta (12) e na manhã deste sábado (13), a comissão técnica comanda mais duas sessões de treinos antes da viagem para Salvador.