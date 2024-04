Fora de casa, Vila Nova perde para o Sport na 2ª rodada da Série B

O Vila Nova perdeu para o Sport por 2 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira (26), na Arena Pernambuco. A partida abriu a 2ª rodada da competição. O Tigre sofreu gols de Rafael Thyere e Gustavo Coutinho e segue com 3 pontos na Segundona. O Sport tem duas vitórias em dois jogos e soma 6 pontos.

Na próxima rodada, o Vila Nova volta a jogar em casa, no OBA, onde venceu o Guarani na abertura da Série B. Pela 3ª rodada, o Tigre enfrenta o Operário-PR, no dia 4 de maio, sábado, às 18 horas.

Como foi o jogo

O Vila Nova começou o jogo com o mesmo titular da estreia, em que venceu o Guarani por 2 a 0. A formação com trio de volantes e um meia, Luciano Naninho, no meio-campo foi aprovada e foi a preferência de Márcio Fernandes para atuar fora de casa pela primeira vez na Série B.

A dupla de ataque do Vila Nova, formada por Alesson e Júnior Todinho, deu trabalho logo aos 15 minutos, depois de momentos iniciais de estudo do jogo por parte das duas equipes. Alesson cruzou para Todinho, que chutou para fora.

Só que o Tigre começou a sofrer com o setor ofensivo do Sport, que tinha o meia Lucas Lima comandando as ações e distribuindo jogadas. Aos 17, Gustavo Coutinho, acostumado a enfrentar o Vila Nova por causa da passagem pelo Atlético-GO no ano passado, exigiu defesa de Dênis Júnior. O atacante do Sport novamente perdeu chance aos 25.

Se não deu certo com o centroavante, veio um zagueiro do Sport ajudar a resolver. Rafael Thyere, mesmo marcado, cabeceou e venceu Dênis Júnior após cobrança de escanteio. O defensor colocou o time da casa à frente aos 26 minutos.

O Sport continuou em cima. Coutinho e Romarinho tiveram chances. O Vila Nova teve pouca presença ofensiva até o fim da etapa inicial. Tentou uma vez com Alesson.

Para o segundo tempo, Márcio Fernandes tirou Naninho, a peça criativa do meio-campo, e colocou Igor Henrique, mas tirou o volante Ralf para colocar o atacante Igor Torres. Era aposta para chegar ao ataque com mais força física do que técnica.

O Tigre até começou bem a etapa, mas logo sofreu o gol de Gustavo Coutinho em uma bonita jogada do Sport. Depois do levantamento alto na área, Tití Ortíz escorou de cabeça para Lucas Lima na esquerda. Lucas Lima tocou para o outro lado da área, e Gustavo Coutinho completou para o gol. 2 a 0 aos 6 minutos do segundo tempo.

O Vila Nova melhorou depois do Sport carimbar a trave. Exigiu defesa de Caíque França no chute de Júnior Todinho. Logo depois, aos 18, após jogada pela esquerda, a bola chegou até Alesson fora da área. O atacante bateu e Caíque França defendeu no alto.

Igor Henrique e João Vitor tentaram chutes de longes, assustando o Sport, mas sem chegar ao gol. Igor Henrique, aliás, entrou bem na partida, sem que o time sentisse falta de Luciano Naninho.

FICHA TÉCNICA

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez (Lucas André) e Lucas Lima (Pedro Vilhena); Tití Ortíz (Fábio Matheus), Gustavo Coutinho e Romarinho (Pablo Dyego). Técnico: Mariano Soso

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor (Elias), Anderson Conceição (Jemmes), Ruan Santos e Eric; Ralf (Igor Torres), Cristiano, Geovane e Luciano Naninho (Igor Henrique); Júnior Todinho (Juan Christian) e Alesson. Técnico: Márcio Fernandes

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE)

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (RS)

Assistentes: Victor Hugo Gonçalves da Silva (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Rafael Thyere (26'/1ºT) e Gustavo Coutinho (6'/2ºT)