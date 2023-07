Fora dos planos, Palacios deve trocar Goiás por Atlético-GO

O meia argentino Julián Palacios, de 24 anos, está de saída do Goiás e o destino do jogador deve ser o Atlético-GO. Sem espaço com o técnico Armando Evangelista, o jogador assina uma rescisão contratual amigável com o time esmeraldino e deve seguir ao Dragão.

Contratado por empréstimo junto ao San Lorenzo, da Argentina, Palacios chegou ao Goiás no início da temporada e realizou, ao todo, 35 jogos com a camisa esmeraldina. O meia não demorou muito tempo para se tornar um "xodó" da torcida. O jogador marcou apenas dois gols, sendo o último deles na decisão do Campeonato Goiano diante do Atlético-GO.

Apesar de ser escolhido por Armando Evangelista nos primeiros jogos do português no clube, Palacios fez sua última partida pelo Goiás na derrota para o Santos, fora de casa. Desde então, o jogador não foi mais utilizado pelo treinador e se recuperou de uma lesão muscular, segundo o clube.

Com a saída do Goiás, Palacios tinha interesse do Mirassol para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o jogador deverá seguir em Goiânia para assinar com o Atlético-GO. Outro jogador esmeraldino com situação semelhante é o centroavante Matheus Peixoto, que vai trocar o Goiás pelo Dragão.

Há pouco mais de uma semana, a diretoria atleticana demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Hugo, também do plantel esmeraldino. No entanto, não houve definição sobre a transferência porque o time esmeraldino não possui um substituto para o titular Sander, embora busque um nome no mercado.