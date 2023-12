Fortaleza x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Rebaixado com duas rodadas de antecedência, o Goiás enfrenta o Fortaleza neste domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino vai cumprir tabela nas duas rodadas finais após ter a queda decretada com a derrota para o Grêmio por 2 a 1, na última quinta-feira (30).

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações)

O técnico Mário Henrique tem problemas para escalar a equipe. Sem o peso da necessidade de pontuação, o treinador poderá dar mais rodagem a jogadores jovens. Isso porque o meia Julián Palacios e o goleiro Tadeu saíram de campo com problemas nos membros superiores. Na defesa, o zagueiro Bruno Melo fica fora por força contratual, pois está emprestado pelo Fortaleza.

O objetivo do Goiás passa a ser concluir sua participação na Série A com dignidade. “Temos que olhar para a frente e seguir de forma digna, de caráter e com hombridade”, destacou Mário Henrique.

A delegação esmeraldina saiu de Porto Alegre, palco do rebaixamento, e viajou direto para Fortaleza. Para o jogo de domingo (3), o atacante Pedrinho, o zagueiro Edu e o meia Dodô podem pintar como novidades na escalação.

O Fortaleza chega animado após vitória sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, e deve confirmar sua participação na Copa Sul-Americana de 2024. O time cearense é o atual vice-campeão da competição continental.

Atualmente, o Fortaleza tem 99,47% de chance de classificação para tentar novamente o título inédito na próxima temporada. O Leão do Pici voltou do interior de São Paulo com o sentimento oposto ao do Goiás, pois a equipe cearense confirmou a permanência na elite.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 3/12/2023 (domingo)

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pikachu (Pochettino), Marinho; Calebe e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Goiás: Tadeu (Marcelo Rangel); Maguinho, Lucas Halter, Edu e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Oyama (Pedrinho) e Guilherme Marques; Vinícius (Dodô) e Breno Herculano. Técnico: Mário Henrique