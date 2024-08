Frontini analisa mercado e interesse do Vila Nova por jogadores estrangeiros

LUIZ FELIPE MENDES

Antes da apresentação oficial de Eric Davis, na tarde desta quinta-feira (22), o diretor de futebol Frontini conversou com a imprensa a respeito da atuação colorada no mercado de transferências e o recente interesse do Vila Nova por jogadores estrangeiros, e revelou a estratégia para atrair atletas ao time goiano.

De acordo com Frontini, o mercado da Série B vem se inflacionando bastante, o que naturalmente favorece as equipes com maior poder aquisitivo. O diretor de futebol admitiu que o Vila Nova atualmente não consegue competir com “umas 12 equipes” financeiramente.

Para conseguir contratações, segundo Frontini, o Vila Nova trabalha com os recursos que tem e vende o projeto do clube, além de apostar na cidade, Goiânia, como um atrativo para os jogadores. Além disso, a diretoria alvirrubra vem pensando fora da caixa, buscando peças que estão mais distantes do radar.

As chegadas do lateral direito uruguaio Alex Silva (que estava atuando em sua terra natal), do atacante Deni Júnior (que estava jogando no Vietnã) e do lateral esquerdo panamenho Eric Davis (que estava na Eslováquia) são alguns desses exemplos. Porém, o foco do Vila Nova, na visão de Frontini, é buscar jogadores que cheguem para ajudar.

“A gente não está se apegando a isso, se o atleta está no Brasil ou fora do país. O primeiro critério é se o atleta serve neste momento, que venha nessa composição de brigar ali para jogar. A gente está com um grupo muito forte, por isso estamos brigando na parte de cima da tabela, mas eu acredito que todas as equipes que tiverem a oportunidade vão se reforçar”, avaliou.

Na atual janela de transferências do futebol brasileiro, que se abriu no dia 10 de julho e fechará em 2 de setembro, o Vila Nova já contratou seis jogadores. Além de Alex Silva, Deni Júnior e Eric Davis, o clube acertou com o volante Arilson e os atacantes Everton e Gabriel Silva, sendo que esse último ainda não foi oficialmente anunciado. De acordo com Frontini, o Tigre segue monitorando o mercado em busca de mais reforços.