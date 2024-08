Gabriel Medina tem a foto mais curtida das Olimpíadas 2024

Medalhista de bronze nas Olimpíadas, Gabriel Medina foi campeão de curtidas em redes sociais. O surfista teve 9 milhões de likes no registro do fotógrafo Jérôme Brouillet, da France Presse, em que aparece "voando" sobre o mar com a prancha ao lado.

Segundo dados da Meta, Gabriel Medina é o mais popular entre os atletas brasileiros que disputaram as Olimpíadas. O surfista tem mais de 14 milhões de seguidores só no Instagram. Rebeca Andrade, maior medalhista da história do Brasil, vem logo atrás, com 11.4 milhões. Rayssa Leal também é destaque, com quase 10 milhões.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o surfe também apareceu entre as maiores audiências da TV Globo e desbancou até mesmo a exibição que deu medalhas de ouro e prata para a ginasta Rebeca Andrade.

De acordo com os dados consolidados, a transmissão do surfe, que rendeu medalha de bronze para Gabriel Medina e a prata para Tatiana Weston-Webb, atingiram um total de 47,5 milhões de pessoas na Globo e SporTV.

O número representou um aumento de 5,9 milhões de pessoas, ou 14%, na comparação da faixa das quatro segundas-feiras anteriores ao início dos Jogos.

O presidente da liga mundial do surfe na América Latina, Ivan Martinho diz que as medalhas de Medina e Tatiana Weston-Webb, diz que a modalidade já está consolidada no Brasil.

"O passo fundamental é fazer com que o surfe seja visto ou consumido não apenas de 4 em 4 anos, nas Olimpíadas ou durante os mundiais. A exposição já é grande e cresce a cada ano. E o objetivo é aproximar cada vez mais os atletas e a modalidade dos fãs, humanizando o surfe e fazendo com que as pessoas criem essa identificação constante", diz.