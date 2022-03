Galvão Bueno anuncia que deixará narração na Globo depois da Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno afirmou que deixará as narrações na TV Globo logo depois da Copa do Mundo deste ano, que tem a final marcada para o dia 18 de dezembro, período que coincide com o fim do contrato do profissional com a emissora. Galvão fará, hoje, sua última narração no Maracanã na partida entre Brasil e Chile, às 20h30, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Jogo de despedidas.

Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!!

Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!!

Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!! pic.twitter.com/hRrOpL1SW9 — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 24, 2022

"Eu tenho contrato com a Globo até o fim do ano. E a gente resolveu que iríamos investir muito na minha participação na Olimpíada e, esse ano, seria seleção brasileira e Copa do Mundo. E estamos conversando para ver o que será depois do dia 18 de dezembro, que é o dia da final. Espero estar com saúde para estar lá", disse Galvão ao jornal O Globo.

"E temos até lá para resolver o que vai acontecer. Eu diria que hoje tenho uma consciência de que seria minha última Copa do Mundo narrando em TV. Tudo tem seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, que termina o contrato para essa minha sequência de 41 anos na Globo, com trabalho do dia a dia, programa, narração de jogos, com essas coisas, a tendência nessa conversa é que isso pare depois da Copa do Mundo. Mas estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. E, muito provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo. A Globo é minha casa", acrescentou.

Na edição do Catar, Galvão alcançará a marca de 13 Copas no currículo, sendo 11 delas em coberturas pela Globo. Já são 48 anos de profissão, 41 deles na mesma emissora, quando entrou em 1980.

Confira a nota da Globo:

A história do Galvão Bueno se mistura à própria história do esporte brasileiro. Nenhum outro narrador esteve tão presente nas principais conquistas do esporte brasileiro quanto Galvão Bueno nos últimos 41 anos. Foi através da voz dele que acompanhamos os momentos mais importantes dos nossos atletas, nos emocionamos com conquistas, choramos juntos perdas dramáticas, celebramos as mensagens de esperança e superação que o esporte traz. Todo mundo lembra onde estava quando ele gritava "é tetra", abraçado a Pelé. Ou quando Galvão, assustado, narrava o acidente em Imola que levou um dos maiores ídolos brasileiros de todos os tempos, Ayrton Senna.

É um privilégio para a Globo contar com o talento, o carisma e a dedicação desse gigante do jornalismo esportivo brasileiro por mais de 40 anos. Um legado que fica para o jornalismo esportivo. A emoção no lugar mais alto do pódio.

O vínculo fixo de Galvão com a Globo se encerra no fim do ano, após a transmissão da Copa do Mundo do Catar. Será um ano intenso, de muitos desafios, realizações e, certamente, de muita emoção. "Galvão é um gênio da comunicação, que reinventou a função de um narrador nas transmissões esportivas. Haverá pra sempre na história da TV brasileira o antes e o depois de Galvão. Juntos, estamos preparando uma despedida à altura da história dele na Copa do Catar. Será inesquecível para o Galvão e para o público", afirma Renato Ribeiro, Diretor do Esporte da Globo.

"Eu me realizei como profissional nesses 41 anos na Globo. Foram emoções fortíssimas. Estarei com a seleção brasileira e com o futebol até o dia 18 de dezembro. Depois, vira-se uma página e o livro continua. Pretendo mergulhar de cabeça no mundo digital, estamos falando sobre possibilidades em outras plataformas. A Globo é minha casa", declara Galvão Bueno.