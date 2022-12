Galvão Bueno ganhará homenagens em sua despedida de narrações na final da Copa

Mesmo sem a seleção brasileira em campo, a despedida de Galvão Bueno das narrações de partidas de futebol na Globo será marcada por uma série de homenagens. Antes de comandar o jogo final da Copa do Qatar, entre Argentina e França, no domingo (18), o locutor vai relembrar seus bordões e momentos históricos no Esporte Espetacular.

A atração também vai apresentar depoimentos de pessoas nas ruas sobre como as narrações de Galvão marcaram a vida delas.

Embora esteja se despedindo dos jogos de futebol, o locutor seguirá na Globo, em um outro modelo de contrato, válido por dois anos. O acordo prevê a participação do narrador em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas institucionais do Esporte da emissora.

Também antes da transmissão da partida final da Copa, Galvão comandará um pré-jogo com a exibição da cerimônia de encerramento e a participação do locutor Luís Roberto e dos comentaristas Ana Thais Matos, Júnior, Caio Ribeiro e Roger Flores.

A disputa do terceiro lugar entre Marrocos e Croácia, no sábado (17), será narrada na Globo por Renata Silveira, que se tornou a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na TV aberta.