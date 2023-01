Garoto que desenhou próprio álbum da Copa vai ao Atlético-GO conhecer jogadores

Antes da Copa do Mundo do Catar (2022), a história do garoto João Gabriel Nery dos Santos, de 8 anos, viralizou porque o menino desenhou álbuns com cartolina, lápis coloridos e criatividade. O pequeno torcedor iniciou na manhã desta segunda-feira (8) uma nova incursão no mundo do futebol.

Na companhia do pai, o feirante João Teixeira dos Santos, João Gabriel foi ao CT do Dragão para ver de perto um pouco da rotina de treinos de um clube de futebol e conhecer jogadores do Atlético-GO, como o goleiro Ronaldo, o meia Shaylon, o atacante Luiz Fernando e o volante Gabriel Baralhas.

João Gabriel fez fotos com eles e outros atletas atleticanos. A próxima meta é ir ao Goiás para ter contato com o goleiro Tadeu e o clube. Depois, quer ver de perto o Vila Nova. Por enquanto, não é torcedor de nenhum deles.

Como um pequeno goleiro, João Gabriel vestiu um par de meiões vermelhos e calçou as luvas. Simulou defesas de um jogador da posição, tirou fotos e se encantou com o gramado do CT do Dragão.

Depois dos desenhos, segundo o pai, agora o garoto se interessa pela arte de jogar futebol. Filho único, João Gabriel tem apenas o quintal e o corredor da casa onde mora, no Jardim Curitiba, para brincar de bola.

É possível perceber que pretende jogar no gol. Elogia os goleiros Cássio, Alisson, Weverton, Tadeu, Ronaldo. A meta é se divertir com a bola e tentar defendê-las.

“Eu quero ser goleiro”, revela, simulando defesas quando tirou fotos com Lucas Gazal e Kelvin. Depois, posou para fotografias com os outros atletas, à medida que deixavam o campo de treinamento.

João Gabriel usou a criatividade para também confeccionar com um pedaço de cartolina uma tarja de capitão. Também mostrou vídeos de uma peça criada por ele - preparou uma camisa 10, de Lionel Messi, e as três estrelas da seleção sul-americana que ganhou título do Mundial do Catar. Ele também lê e acompanha fatos relacionados à disputa das Copas.

João Gabriel se tornou uma celebridade mirim ao mostrar para o pai o álbum da Copa do Mundo preparado por ele em papel. Sem poder comprar o álbum e as figurinhas, João Teixeira gravou um vídeo do garoto e o enviou à TV Anhanguera.

O sonho mirim de ser um dos colecionadores de figurinhas não parou nas redes sociais. Ele recebeu oito álbuns e cerca de mil figurinhas. Acabou doando para amigos cinco álbuns, guardando três para ele e os pais.

A CBF também o convidou para visitar a sede da entidade, no Rio, onde teve contatos com o técnico Tite e a jogadora Marta.