Gimnasia x Goiás: na Argentina, alviverde busca fim de tabu

O Goiás busca na noite desta quinta-feira (4) sua primeira vitória nesta edição da Copa Sul-Americana. O time esmeraldino, que ainda não perdeu na competição continental em 2023, enfrenta o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, na Argentina, a partir das 19 horas, no Estádio Juan Carmelo Zerillo.

O time esmeraldino empatou os dois primeiros jogos no Grupo G da Copa Sul-Americana. Com dois pontos, está atrás de Universitario, do Peru, e Independiente Santa Fe, da Colômbia, mas está à frente do adversário argentino. Se vencer, pode até terminar a 3ª rodada da fase de grupos como líder da sua chave. Para que isso aconteça, basta vencer o Gimnasia por dois gols de diferença e torcer por um empate entre peruanos e colombianos.

O Goiás chega para o duelo contra o adversário argentino com a necessidade de uma vitória para ficar em melhor condição na briga por classificação à próxima fase, mas também para quebrar uma escrita. O clube esmeraldino jamais venceu uma partida fora do Brasil pela Copa Sul-Americana - são dois empates e cinco derrotas nessas condições.

Essa é a décima participação do Goiás na Copa Sul-Americana. O time chegou a ser vice-campeão na edição de 2010, mas não conseguiu vencer como visitante nos jogos que fez em outros países. Os triunfos registrados como visitante na competição continental aconteceram contra clubes brasileiros.

Outro tabu que o Goiás quer deixar para trás é o jejum de vitórias na Copa Sul-Americana. A última conquistada foi na edição de 2014, quando o time esmeraldino bateu o Emelec, do Equador, por 1 a 0, no Estádio Serra Dourada, mas acabou eliminado da competição nas oitavas de final na disputa por pênaltis.

Depois disso, o Goiás empatou uma vez com o Brasília e sofreu uma derrota para o time do Distrito Federal em 2015, perdeu dois jogos para o Sol de América, do Paraguai, em 2020, além dos empates que teve na atual edição da competição.

Para mudar essa história, o Goiás enfrenta o Gimnasia y Esgrima, que é o lanterna do grupo e ainda não somou pontos. Apesar da má fase na Sul-Americana, o time reagiu no Campeonato Argentino ao derrotar o Argentinos Juniors, por 4 a 2, e empatar com o Tigre, por 1 a 1, na última rodada.

O zagueiro Lucas Halter admitiu que espera uma partida duríssima contra o oponente desta quinta-feira (4). “Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, sabemos da intensidade que eles impõem dentro de casa. O futebol argentino é muito intenso. Nós vamos muito concentrados também para desempenhar nosso papel, com cuidado, respeitando-os, mas viemos para ganhar”, frisou Lucas Halter.

Entre os principais destaques do time argentino, se destacam o atacante Cristian Tarragona, de 32 anos, e o jovem meia Alan Lescano, de 21 anos. Só que o time argentino não poderá contar com seu promissor meia, pois o jogador sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora por três semanas. Direção contrária faz Tarragona, que está recuperado e volta a ser opção.

Pelo lado esmeraldino, o técnico Emerson Ávila teria a oportunidade de repetir a escalação pela quarta vez consecutiva se quisesse, mas o treinador interino do time goiano deverá preservar alguns jogadores que estão mais desgastados.

FICHA TÉCNICA

GIMNASIA LA PLATA: Tomás Durso; Bautista Barros, Morales, Sánchez e Colazo; Miramon e Bolívar; Steimbach, Soldano e Muro; Tarragona. Técnico: Sebastián Romero

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Willian Oliveira), Morelli e Guilherme; Diego, Matheus Peixoto e Diego Gonçalves. Técnico: Emerson Ávila

Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata (Argentina)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Onde assistir: Paramount+ (streaming)

Árbitro: Luis Quiroz (Equador)

Assistentes: Christian Lescano e Danny Avila (ambos do Equador)

VAR: Miguel Vergara (Chile)