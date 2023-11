Glauber Ramos será o técnico do Goiânia no Goianão 2024

Glauber Ramos será o técnico do Goiânia no Campeonato Goiano 2024. O clube confirmou o acerto nesta segunda-feira (20), um dia após o treinador conseguir, no comando do Trindade, o acesso à Divisão de Acesso do Estadual.

O Tacão vai disptuar o título com a Abecat, de Ouvidor. Os dois jogos serão realizados na quinta-feira (23), em Trindade, e no domingo (26), em Ouvidor. O Goiânia tem 15 jogadores confirmados para a disputa do Goianão 2024, que começa no dia 17 de janeiro e termina em 7 de abril.

Glauber Ramos apareceu no cenário goiano no Goiás. Era auxiliar da comissão permanente, mas comandou o time em boa parte do 2º turno do Brasileirão 2020, já em 2021 por causa da alteração do calendário nacional.

Depois de deixar o Goiás, em 2022, comandou o Grêmio Anápolis, foi auxiliar do Vila Nova e, por último, comandou o Trindade.