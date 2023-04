Goiás aceita proposta do Ceará, e Nicolas deve deixar o time goiano

O atacante Nicolas está próximo de deixar o Goiás. O time esmeraldino aceitou, neste domingo (16), uma proposta do Ceará pelo passe do jogador de 33 anos e liberou o Vozão para finalizar a negociação com o atleta. O acordo deve ser concluído nos próximos dias, já que a janela de transferência se encerra na próxima quinta-feira (20). A informação foi divulgada pelo jornal O Povo e confirmada pelo Jornal O POPULAR.

O Ceará vai pagar um valor, que não foi divulgado, ao Goiás para contar com Nicolas. O contrato do atacante com a equipe esmeraldina é válido até o final deste ano e será rescindido.

Nicolas foi contratado pelo Goiás em 2021, para a disputa da Série B, inicialmente por empréstimo junto ao Paysandu. No ano seguinte, ele assinou em definitivo, até o final da atual temporada, com o clube esmeraldino.

Desde que chegou ao Goiás, Nicolas foi o jogador com mais participações diretas em gols do time esmeraldino: 38. Foram 29 gols e nove assistências em 96 partidas pelo clube goiano.

Ele foi artilheiro do Goianão 2022, com oito gols marcados. Neste ano, repetiu o número de tentos e chegou na decisão do Estadual na disputa pela artilharia, mas foi ultrapassado pelo atacante Luiz Fernando, do Atlético-GO, que marcou 10 e terminou como principal goleador na última edição.

Para a posição de centroavante, o técnico interino Emerson Ávila conta com Matheus Peixoto, Philippe Costa e Gabriel Novaes. Na estreia do Brasileirão, na derrota de 2 a 0 para o Athletico-PR, Matheus Peixoto começou como titular e Philippe Costa entrou na partida no segundo tempo.