Goiás acerta a contratação do zagueiro Messias, ex-Santos

O Goiás acertou a contratação do zagueiro Messias, por empréstimo cedido pelo Santos. O jogador de 29 anos chega a Goiânia nesta quinta-feira (11) e fará exames médicos antes de assinar contrato até o final da Série B.

Messias se despediu de companheiros no Santos nesta quarta-feira (10) após concluir a negociação com o Goiás. O defensor não estava sendo utilizado pelo técnico Fábio Carille e não faz parte dos planos do treinador para a disputa da Série B. Por esse motivo, as conversas foram rápidas e tiveram desfecho positivo para ambas as partes.

O zagueiro foi revelado pelo América-MG e permaneceu vinculado ao Coelho entre 2013 a 2021, sendo campeão da Série B de 2017 como titular. Ele também se destacou pelo Ceará entre 2021 e 2022, antes de se transferir para o Santos no ano passado. O vínculo dele com o Peixe é válido até o fim de 2025.

No Goiás, Messias chega com a expectativa de assumir a condição de titular. O técnico Márcio Zanardi deve utilizar uma formação tática com três zagueiros. Além dele, o time esmeraldino acertou com os defensores Lucas Ribeiro, que já treina em Goiânia, e David Braz, que deve desembarcar na cidade ainda nesta semana.

Em reformulação, o Goiás também acertou as contratações do volante Marcão e do meia Régis. O clube tem acerto encaminhado com o meia-atacante Thiago Galhardo e interesse no atacante Rossi, no volante Caio Vinícius e no lateral direito Willean Lepo.