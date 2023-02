Goiás acerta com jovem centroavante do Red Bull Bragantino

O Goiás acertou a contratação do centroavante Gabriel Novaes, de 23 anos, por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. O jogador chega ao clube esmeraldino para ampliar as opções no setor ofensivo para o técnico Guto Ferreira.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Gabriel Novaes chegou a atuar no Barcelona B, da Espanha, por empréstimo. Ainda na Espanha, o atacante defendeu o Córdoba.

Gabriel Novaes ainda foi emprestado pelo São Paulo para clubes como Juventude e Bahia, antes de fechar em definitivo com o Red Bull Bragantino, em 2021.

O vínculo do novo centroavante esmeraldino com o Red Bull Bragantino é até maio de 2026 e ele teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Massa Bruta junto ao São Paulo.

Apesar do investimento feito, Gabriel Novaes ficou sem espaço no elenco e foi liberado pela comissão técnica para procurar um novo clube para atuar na temporada de 2023.