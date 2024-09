Goiás adota cautela e não deve rescindir contrato com Mateus Gonçalves

A diretoria do Goiás adotou cautela no caso do atacante Mateus Gonçalves e não deve rescindir o contrato com o atleta. O jogador de 29 anos está afastado por dez dias e receberá uma multa em seu próximo salário. Depois do período de suspensão, ele deve voltar aos treinos com demais companheiros para ficar à disposição para a sequência da Série B.

Na última sexta-feira (13), o diretor de futebol Lucas Andrino disse, em coletiva após a vitória sobre o Avaí (2 a 1), que o jogador estava afastado e que o planejamento do clube seria de analisar a possibilidade de rescindir o contrato do jogador. Essa análise segue, mas perdeu força nos últimos dias.

Mateus Gonçalves foi flagrado em uma festa na cidade de Pirenópolis no final de semana (dias 7 e 8 de setembro) que antecedeu o revés do Goiás, por 1 a 0, para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O clube esmeraldino divulgou que o atacante estava fora da partida por ter apresentado uma virose. Em entrevista ao podcast Identidade Esmeraldina, o jogador confirmou que estava em uma festa.

Por esse motivo, Lucas Andrino decidiu afastar o jogador. Depois da vitória sobre o Avaí, o dirigente classificou o episódio como uma “infração inadmissível no futebol” e informou que o departamento jurídico do Goiás buscaria o “melhor acordo” para que o atacante buscasse um “novo caminho na carreira”.

O atacante tem contrato com o Goiás até o final deste ano. Pelo time esmeraldino, Mateus Gonçalves disputou dez jogos, marcou um gol e distribuiu uma assistência.