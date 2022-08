Goiás aguarda envio de documentos para regularizar volante

O Goiás aguarda posição da CBF e da Real Associação Belga de Futebol para regularizar o volante Jhonny Lucas, que pertencia ao Sint-Truiden, da Bélgica, e possui acordo com o time goiano. Segundo o clube esmeraldino, o jogador de 22 anos foi inscrito para a disputa da Série A na segunda-feira (15), mas a regularização do vínculo com a equipe goiana ainda não foi publicada no BID da CBF - são sistemas diferentes.

De acordo com o advogado do Goiás, João Vicente, o trâmite burocrático é entre as confederações do Brasil e Bélgica. Jhonny Lucas está acertado com a equipe esmeraldina desde a semana passada e seu vínculo será válido até o final de 2025.

“A CBF está aguardando uma posição da federação belga. E o Goiás também. Contratualmente está tudo certo com o Goiás, e, segundo a CBF, como o Goiás organizou todos os documentos antes do fechamento da janela, e inseriu tudo no sistema, a data da janela estaria garantida”, explicou o advogado esmeraldino.

O Sint-Truiden, da Bélgica, que é dono dos direitos econômicos do jogador, ainda precisa encaminhar alguns documentos para a efetivação do contrato de Jhonny Lucas junto a CBF.

O clube belga ainda não concluiu o envio do certificado de transferência internacional alegando que tem um valor de 150 mil euros (R$ 785 mil, de acordo com a cotação de 16 de agosto de 2022) para receber do Londrina, que por sua vez, diz que não possui essa dívida com a equipe europeia - o volante atuava no time paranaense por empréstimo.

“Então, estamos aguardando essa pendência entre confederações para ver o que vira”, salientou João Vicente. “Enquanto isso, estamos travados. Desde sexta (12) a CBF está tentando resolver, e até agora nada”, concluiu o advogado do Goiás, que acredita que a regularização será feita após o envio dos documentos por parte da federação belga.

Jhonny Lucas já treina no Goiás desde a semana passada. Ele acompanhou, na Serrinha, o empate por 1 a 1 com o Avaí, no sábado (13), e segue a programação de treinos no clube esmeraldino nesta semana.

O Goiás aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos para concluir a transferência do jogador e regularizar o atleta para estrear pelo clube esmeraldino.

Caso a contratação seja concluída, Jhonny Lucas será o sétimo reforço do Goiás na janela de transferências que foi concluída na segunda-feira. Antes dele, o clube esmeraldino acertou com o lateral-esquerdo Sávio, os zagueiros Danilo Cardoso e Lucas Halter, os meias Marquinhos Gabriel e Marco Antônio e o atacante Breno.