Goiás anuncia Agnello Gonçalves, ex-Fortaleza, como diretor de futebol

O Goiás anunciou nesta quinta-feira (21) a contratação de Agnello Gonçalves, de 43 anos, como novo diretor de futebol do clube. Ele trabalhou nas últimas três temporadas como diretor executivo das categorias de base do Fortaleza.

Antes do trabalho no clube cearense, o novo diretor de futebol do Goiás já havia trabalhado como diretor executivo no Joinville, entre agosto de 2018 e maio de 2019 e também como gerente de futebol no Avaí, entre janeiro de 2016 e agosto de 2018.

Outra passagem profissional de Agnello Gonçalves foi como coordenador técnico geral nas categorias da base do Corinthians.

Ele chega ao Goiás para liderar o departamento de futebol do clube esmeraldino, que está sem um responsável desde a saída de Harlei Menezes. O profissional trabalhará ligado ao CEO Luciano Paciello e ao técnico Maurício Barbieri.