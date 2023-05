Goiás anuncia venda de joia da base ao Fortaleza

O Goiás anunciou nesta quarta-feira (3) a conclusão da negociação do meia Kauan, de 18 anos, ao Fortaleza.

O clube esmeraldino não revelou os valores envolvidos na transação, mas afirma que receberá uma compensação financeira pela transferência do atleta que tinha contrato com o Goiás até abril de 2024.

Na última semana, o meia Kauan havia informado ao clube esmeraldino que iria se transferir ao Fortaleza. Naquele momento, a situação apontava para o pagamento da multa rescisória do jogador que era em torno de R$ 2,6 milhões.

Agora, o Goiás além da recompensa financeira pela transferência vai seguir com parte dos direitos econômicos de Kauan e poderá voltar a ser recompensado com uma negociação futura do jogador.

Segundo nota emitida pelo Goiás, a venda de Kauan para o Fortaleza seguiu diretrizes existentes em um acordo firmado entre os membros da Liga Forte Futebol (LFF), grupo em que Goiás e Fortaleza estão inseridos.