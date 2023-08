Goiás aprova gramado do Serra Dourada e espera 'ok' da Conmebol para não pagar multa

Elenco e comissão técnica do Goiás tiveram contato com o gramado do estádio Serra Dourada nesta segunda-feira (7) e aprovaram as condições do piso em que será disputada a partida da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Estudiantes-ARG. A comitiva esmeraldina fez uma avaliação positiva, embora entenda que o gramado esteja aquém da condição que o clube tem no Estádio Hailé Pinheiro.

Nas últimas semanas, a administração do Serra Dourada trabalhou para aperfeiçoar o gramado do Serra Dourada, que não recebe um jogo oficial desde o dia 25 de fevereiro, quando Goiânia e Goiás duelaram pelo Campeonato Goiano no local.

Os esmeraldinos estavam preocupados em relação ao gramado, pois houve dois festivais de música no estádio recentemente. No entanto, a avaliação é de que o gramado melhorou “mil por cento” em relação ao que o próprio clube encontrou quando atuou no estádio durante o Goianão.

A diretoria do Goiás acredita que o gramado será aprovado pela inspeção da Conmebol, que será feita nesta terça-feira (8). Os esmeraldinos dizem que o piso possui algumas imperfeições e está irregular em alguns pontos. No entanto, a expectativa é que a Conmebol não reprove o gramado. Caso isso aconteça, o clube esmeraldino pode ser multado em 10 mil dólares (R$ 49 mil na cotação desta segunda-feira).

Além do cuidado com o gramado, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que administra o estádio, realizou outras intervenções estruturais para a partida, como manutenções hidrossanitárias, elétricas e na parte de serralheria.

Ajustes em guarda-corpos, em pontos hidrossanitários das louças sanitárias, na iluminação dos banheiros e pontos de acesso do torcedor também foram feitos. As traves dos gols foram pintadas, assim como áreas ao redor do campo, incluindo rampas de acesso.

O Goiás também fez algumas intervenções para adequar exigências da Conmebol. O clube disponibilizou internet rápida nos vestiários, sala de controle de dopagem e sala de arbitragem. Também precisou construir dois novos armários em cada vestiário, já que o Serra Dourada possui 23 armários e a entidade exige 25 armários em cada vestiário.

O clube esmeraldino alugou dois geradores de energia, que se somam aos dois que já existem no Serra Dourada. Outra adequação foi a instalação de 62 catracas para a entrada da torcida - o clube já comercializou mais de 12 mil ingressos de forma antecipada.

A linha de raciocínio do Goiás tem sido a de fazer as contas em relação aos quesitos exigidos pela Conmebol e comparar com as multas aplicadas em caso de descumprimento.

Um exemplo é o sistema de som e placar eletrônico. Eles serão testados nesta terça-feira (8) e, caso não sejam aprovados pela Conmebol, o Goiás vai alugar telão e sistema de som com um custo de R$ 5 mil, enquanto a multa cobrada pela Conmebol caso placar eletrônico e sistema de som não sejam suficientes é de 15 mil dólares (R$ 88 mil).

A iluminação do Serra Dourada será testada e mensurada. No entanto, o clube esmeraldino já sabe que ela não atende as exigências da Conmebol. A Seel explica que “há um processo aberto na Goinfra para licitar a aquisição do novo sistema de iluminação do Serra e atender as exigências das entidades que organizam as competições nacionais e internacionais”.