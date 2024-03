Goiás avalia elenco e pode ter saídas e chegadas de jogadores para a Série B

O elenco do Goiás será avaliado pela diretoria de futebol do clube goiano e poderá ter mudanças, com saídas e chegadas de jogadores visando à disputa da Série B. A análise será feita pelo diretor de futebol Agnello Gonçalves e pelo técnico Zé Ricardo.

O CEO do clube, Luciano Paciello, também estará envolvido no processo. Ele ficará responsável por aprovar as possíveis saídas e contratações de jogadores.

A avaliação tem o intuito de verificar a continuidade ou saídas de jogadores que não tiveram bom desempenho no trimestre inicial da temporada. Não foi definido, ainda, se possíveis saídas de atletas vão ocorrer por meio de empréstimos ou rescisões.

Independentemente se saídas forem confirmadas, o elenco do Goiás terá novidades para a disputa da Série B. A diretoria de futebol já se movimenta na busca por reforços e pelo menos cinco jogadores devem ser contratados.

Um lateral direito, um meia ofensivo, um centroavante e dois atacantes de beirada devem ser contratados pelo Goiás para a disputa da Série B.

Todas as posições tiveram jogadores com desempenho abaixo da expectativa ou algum tipo de lesão, como no caso de Breno Herculano. Os problemas fazem o Goiás buscar reforços para a Série B.

O lateral Weverton, os meias Luiz Henrique e Iván Torres e o atacante Getúlio são atletas que apresentaram desempenho abaixo da expectativa no primeiro trimestre da temporada e podem ganhar concorrentes na Série B.

O técnico Zé Ricardo diz que vai apoiar os atletas que podem estar sem confiança na tentativa de recuperá-los no Goiás.

Mudanças no elenco, porém, só vão ocorrer para a disputa da Série B. Não há previsão de que saídas ocorram durante os jogos do Goiás contra o Vila Nova pelas quartas de final da Copa Verde.

O técnico Zé Ricardo conta com o elenco completo, que vinha disputando o Goianão, para os clássicos contra o rival colorado. Os jogos serão na próxima semana, na quarta (20), no OBA, e no domingo (24), na Serrinha. Quem vencer avança à semifinal e enfrenta o vencedor de Cuiabá x Brasiliense na sequência da Copa Verde.

O planejamento para contratações para a Série B foi tema de uma reunião, nesta quinta-feira (14), entre Agnello Gonçalves, Luciano Paciello, membros do Conselho de Administração do Goiás e conselheiros do clube esmeraldino. A ideia do encontro foi entender os planos da direção de futebol para reforçar o elenco.