Goiás avalia que não teve “tranquilidade, calma e competência” contra o Mirassol

A ausência de calma e atitude foi determinante para o Goiás, com dois jogadores a mais, pontuar contra o Mirassol, nesta terça-feira (11), no encerramento da 9ª rodada. Essa foi a análise feita pelo goleiro Tadeu e pelo técnico Márcio Zanardi após a derrota de 1 a 0 diante do Leão, no estádio José Maria de Campos Maia.

O time esmeraldino jogou com dois jogadores a mais durante a reta final do 2º tempo. Os atacantes Dellatorre, autor do único gol da partida, e Fernandinho foram expulsos ao longo do jogo. Este último foi expulso ainda no 1º tempo, aos 29 minutos, enquanto seu companheiro recebeu o vermelho na etapa final, aos 22 minutos.

“Faltou um pouco de calma. Quando você tem dois a mais, acha que vai ganhar o jogo a hora que for. Faltou empurrar a defesa deles. Faltou tranquilidade, calma e competência. Você precisa ser assertivo nos cruzamentos, finalizações e ter calma. Tivemos capacidade e tempo para fazer isso. Não rompemos as linhas deles”, analisou o técnico Márcio Zanardi.

O discurso foi parecido com o feito pelo goleiro Tadeu. Na análise do defensor, o Goiás “não teve atitude que uma equipe que está em 1º lugar precisava ter”.

“Sem terra arrasada. Sabemos que não fomos competentes. Era uma partida que se desenhou para a gente estar em 1º (no término da rodada), mas não fizemos o que deveríamos ter feito. Em casa, somos fortes, voltando a vencer em casa a gente volta para o caminho que traçamos”, completou o goleiro Tadeu ao Premiere.

O Goiás criou jogadas, finalizou 16 vezes no jogo, mas foi pouco efetivo e acertou apenas dois chutes na direção do gol. A equipe esmeraldina teve mais posse de bola (69% x 31%), mas não transformou o volume em gol diante do Mirassol.

O revés impede o Goiás de terminar a rodada de volta à liderança da Série B. O time goiano precisava pontuar fora de casa para retomar a posição após ter sido ultrapassado pelo América-MG.

O Goiás agora dá sequência aos jogos contra postulantes ao acesso. No domingo (16), o time esmeraldino enfrenta o Coritiba, na Serrinha, pela 10ª rodada. Depois, encara o Santos e faz o clássico contra o Vila Nova, ambos os jogos como visitante.

“As equipes estão pontuando e agora deixou (a classificação ao) um funil. Nós temos que nos acostumar a estar no G4. O sentimento é de derrota, mas queremos melhorar e já pensar no Coritiba”, disse Zanardi, que pediu mais “coração e dedicação” ao Goiás.

“Sabíamos dessa sequência de jogos, é a competição. Nós temos que tomar as melhores decisões, ver quem está melhor. É hora de ter mais dedicação e mais coração para a gente continuar lá em cima. Daqui a pouco acaba o primeiro turno e precisamos ser inteligentes para voltar a vencer”, concluiu Zanardi.