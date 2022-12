Goiás avança para anunciar pacotão de reforços para 2023

A diretoria do Goiás está perto de anunciar um pacote com os cinco primeiros reforços para a próxima temporada. O clube esmeraldino ainda tem outras negociações em andamento para dar início ao período de pré-temporada sob o comando de Guto Ferreira, novo técnico do time esmeraldino.

O clube foi ao mercado e acertou com dois zagueiros, um volante, um meia e um atacante. Os jogadores vão realizar exames médicos para assinarem seus contratos com o Goiás para a próxima temporada.

Para a defesa, o Goiás buscou no Athletico-PR o zagueiro Edu, de 22 anos. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro e foi contratado pelo Furacão ainda para as categorias de base. O jovem defensor ainda esteve emprestado ao Remo em 2021.

Outro zagueiro na lista de reforços do Goiás é Eduardo Thuram, de 25 anos. O jogador canhoto iniciou sua carreira no futebol carioca com passagens por clubes como Boavista-RJ, Artsul-RJ e Pérolas Negras. Ele ainda passou por Rio Branco-PR e Sampaio Corrêa-MA, antes de chegar ao futebol mineiro onde atuou por clubes como Uberlândia e Pouso Alegre.

O volante Willian Oliveira é um velho conhecido da torcida esmeraldina. Hoje com 29 anos e após ser campeão pelo Cruzeiro, Willian Oliveira volta à Serrinha onde esteve pela primeira vez na temporada de 2016. Pelo clube esmeraldino, o volante fez 23 jogos e foi campeão goiano.

A diretoria esmeraldina buscou no futebol pernambucano o meia Carlos Maia, de 21 anos, que defendeu Campinense-PB e Perilima, ambos de Campina Grande, em 2022. Para o ataque, a aposta é o atacante Fernandinho, de 25 anos, que é natural de São Luís (MA) e jogou em clubes como Sampaio Corrêa-MA, Internacional, Bahia, Chapecoense e Brusque-SC, onde esteve por último em 2022.

O Goiás deve anunciar, ao menos, mais quatro reforços até o início da pré-temporada, que foi alterado para o dia 16 de dezembro. O vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, disse que o técnico Guto Ferreira também participa desse processo de contratações. O clube também avançou pela contratação do goleiro Ezequiel, de apenas 19 anos, para compor o elenco profissional.