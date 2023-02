Goiás bate Morrinhos, garante liderança e enfrenta Goiânia nas quartas

Fora de casa, no Centro Esportivo João Vilela, o Goiás venceu o Morrinhos, por 3 a 1, e garantiu a liderança na fase de classificação do Campeonato Goiano com 26 pontos conquistados. Com o resultado, o time esmeraldino vai enfrentar o Goiânia nas quartas de final. Por ter feito a melhor campanha da 1ª fase, o Goiás decide a eliminatória em casa.

Apesar da derrota diante de sua torcida, o Morrinhos conseguiu evitar o rebaixamento e se despede da competição na 10ª colocação, com oito pontos e se beneficiou do empate do Grêmio Anápolis com o Anápolis no Jonas Duarte, em Anápolis.

O Goiás dependia apenas de suas forças para terminar a 1ª fase na liderança do Campeonato Goiano. O time esmeraldino não demorou a abrir o placar e chegou ao primeiro gol aos 18 minutos com Apodi completando cruzamento feito por Sander.

O gol de Apodi deixou o time esmeraldino tranquilo na partida, mas exigiu reação do Morrinhos, que ainda corria risco de rebaixamento. O Tricolor dos Pomares chegou ao empate aos 41 minutos ainda na primeira etapa, quando Cristian ficou com o rebote após pressão do ataque morrinhense. A finalização impôs o fim da intransponibilidade da defesa esmeraldina, que não sofreu gols nos cinco jogos anteriores.

Ao mesmo tempo que empatava em Morrinhos, o Goiás via o Atlético-GO derrotar o Goianésia com tranquilidade no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Quando as coisas pareciam que poderiam azedar para os esmeraldinos, o atacante Nicolas desencantou. Aos 15 minutos, Diego Gonçalves lançou Apodi na grande área, o lateral direito ajeitou a bola para Nicolas, que não desperdiçou a chance de marcar seu quinto gol no Goianão e encostar-se aos artilheiros da competição.

O técnico Guto Ferreira aproveitou para mexer na equipe e promoveu a entrada dos atacantes Alesson e Philippe. Aos 40, Diego Gonçalves deu passe açucarado para Philippe cabecear com estilo, marcar o primeiro gol com a camisa do Goiás e garantir a sexta vitória consecutiva do Goiás na competição.

FICHA TÉCNICA

MORRINHOS: Marcos Daniel; Denílson, Allef Nunes, Wallace e Marquinhos (Jabu); Hugo, Cristian (Vinícius), Danilo, Chocolate; Roniel e Nathan (Caíque). Técnico: João Dreison

GOIÁS: Tadeu; Apodi (Sidimar), Bruno Melo, Lucas Halter e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Jhonny Lucas) e Kauan (Marquinhos Gabriel); Diego Gonçalves, Nicolas (Philippe) e Vinícius (Alesson). Técnico: Guto Ferreira

Local: Centro Esportivo João Vilela (Morrinhos).

Árbitro: André Luiz Castro.

Assistentes: Leone Carvalho e Adriano Mendes.

Gols: Apodi aos 18’ do 1º tempo, Nicolas aos 15’ e Philippe aos 40’ do 2º tempo (Goiás); Cristian aos 41’ do 1º tempo (Morrinhos)

Público: 1.545 pagantes

Renda: R$ 42.060,00