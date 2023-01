Goiás busca empate no fim e avança como líder na Copinha

O Goiás buscou o empate com o Atlético Guaratinguetá, em 1 a 1, na tarde desta segunda-feira (9), no Estádio Profº Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, e fechou a fase de classificação na liderança do Grupo 13, com sete pontos conquistados. Com essa conquista, o time esmeraldino permanecerá em Guaratinguetá e espera o 2º colocado do Grupo 14.

Em casa, o Atlético Guaratinguetá precisa de ao menos um empate para avançar para a 2ª fase, enquanto o Goiás entrou em campo já com a vaga garantida. Até por isso, a comissão técnica optou por poupar todos os titulares de linha.

A partida estava equilibrada com pressões alternadas das duas equipes. Só que o time paulista foi mais eficiente no 1º tempo e abriu o placar aos 44 minutos de jogo. Após jogada pela direita, De Conti apareceu livre na área para finalizar e abrir o placar em Guaratinguetá.

A derrota se tornava um resultado muito desconfortável para o Goiás, pois forçaria a equipe a trocar de sede e viajar até Taubaté, para pegar o Fluminense. Por isso, o time esmeraldino se lançou ao ataque em busca do empate. A pressão funcionou e aos 41 minutos do 2º tempo o atacante Reginaldo conclui bem para empatar a partida. No fim, o Goiás ainda buscou a virada, mas o Atlético Guaratinguetá segurou o resultado e se classificou como vice-líder para enfrentar o Fluminense.

O Goiás deve enfrentar o Porto Vitória, do Espírito Santo, na próxima fase. A 2ª fase será realizada entre quinta-feira (12) e sexta-feira (13). A Federação Paulista de Futebol deverá anunciar nos próximos dias a data e horário do confronto envolvendo o clube esmeraldino.