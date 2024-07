Goiás busca vitória na Serrinha para voltar à faixa do acesso para a Série A

O Goiás entra em campo neste sábado (6) com a missão de vencer a Chapecoense, na Serrinha, para voltar à faixa do acesso (G4) para a Série A. O time esmeraldino precisa ganhar da equipe catarinense para retomar a posição entre os quatro primeiros colocados. O jogo será disputado a partir das 17 horas, pela 14ª rodada da Série B.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

A equipe goiana volta para o G4 se vencer e independentemente dos resultados dos times que já estão no grupo dos quatro primeiros colocados por causa do confronto direto entre América-MG (3º) e Operário-PR (4º). Um deles pode ser ultrapassado pelo Goiás, se o time esmeraldino ganhar da Chapecoense, na Serrinha.

O Goiás esteve no G4 em oito das 13 rodadas concluídas. O time esmeraldino, que já liderou a Série B, deixou a faixa do acesso após a derrota para o Santos, por 2 a 0, na 11ª rodada, e chegou a ocupar a 9ª colocação antes do duelo contra o América-MG, na última rodada. A equipe goiana iniciou a atual rodada na 5ª colocação, com 21 pontos, a um ponto do G4.

Para o jogo deste sábado (6), o técnico Márcio Zanardi segue sem contar com o lateral esquerdo Sander e o atacante Angello Rodríguez, que estão na transição após recuperação, além do atacante Halerrandrio que permanece no departamento médico.

O treinador indicou que vai repetir, diante da Chapecoense, a formação titular que venceu o América-MG na rodada passada. O meia Régis, portanto, deve seguir na equipe titular e atuando como falso 9. O jogador deve continuar com liberdade para se movimentar no campo de ataque e ainda será o principal responsável por criar jogadas ofensivas.

Por causa dessa liberdade criativa que Régis terá no campo de ataque, o volante Wellington deve seguir na equipe titular formando dupla de volantes com Marcão, artilheiro da Série B com seis gols.

Seis jogadores do Goiás estão pendurados contra a Chapecoense: Juninho, David Braz, Edson, Dieguinho, Marcão e Paulo Baya. O jogo seguinte será diante do Operário-PR, fora de casa.

Se o Goiás quer entrar no G4, a Chapecoense tenta evitar a presença na zona de rebaixamento (Z4). O time catarinense perdeu os últimos três jogos e iniciou a rodada em 16º, a primeira posição fora do grupo dos quatro últimos colocados.

O técnico Umberto Louzer não terá o meia Rafael Carvalheira, por suspensão. Ele foi titular em todos os jogos da equipe na Série B. Por sua vez, os volantes Tárik e Auremir, que retornam de suspensão, e o atacante Mário Sérgio, recuperado de lesão, estão à disposição do treinador.

Retrospecto

Goiás e Chapecoense não se enfrentam desde 2019, ano que a equipe catarinense foi rebaixada para a Série B. No último confronto, os times empataram por 2 a 2, na Arena Condá. Apenas o goleiro Tadeu segue no clube goiano e esteve em campo no último encontro entre os clubes.

No retrospecto, são seis jogos com invencibilidade esmeraldina. O Goiás nunca perdeu para a Chapecoense: três vitórias e três empates. Será a primeira vez que os times vão se enfrentar na Série B, todos os jogos do confronto foram pela Série A.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 14ª rodada

Jogo: Goiás x Chapecoense

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 6/7/2024

Horário: 17 horas

Onde assistir: Premiere, BAND e Canal Goat (Youtube)

Ingressos: R$ 120 (Cadeiras e Visitantes) e R$ 100 (Tobogã). Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia-entrada.

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho/CE

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues/CE e Eleuterio Felipe Marques Junior/CE

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz, Edson; Dieguinho, Wellington, Marcão, Luiz Henrique, Régis; Welliton e Thiago Galhardo. Técnico: Márcio Zanardi.

CHAPECOENSE: Matheus Cavichioli; Marcelinho, Bruno Leonardo, Habraão, Mancha; Foguinho, Auremir (Tárik), Marlone, Thomás Bedinelli, Marcinho; e Thayllon. Técnico: Umberto Louzer.