Goiás cai para RB Bragantino na estreia do técnico Armando Evangelista

O português Armando Evangelista não teve a estreia esperada pela torcida alviverde à frente do Goiás. O resultado adverso em Bragança Paulista-SP, no Estádio Nabi Abi Chedid, derrota por 2 a 0, mostra que o Mister terá de trabalhar muito e ajudar a direção com opções de nome interessantes para reforçar a equipe esmeraldina na janela de transferências da CBF, dos dias 3 de julho a 2 de agosto.

Resumidamente, o Goiás não foi páreo para o Red Bull Bragantino-SP, dono do terceiro melhor ataque da Série A com 21 gols. O time paulista, que havia goleado em casa o Flamengo por 4 a 0, não teve dificuldades para vencer o clube goiano por 2 a 0, com gols marcados no primeiro tempo em lances nos quais havia buracos no sistema defensivo e erros na saída de bola do Goiás. Também não foi incomodado pelo ataque goiano.

A derrota mantém o time alviverde na faixa dos quatro últimos colocados (Z4), com 11 pontos, encostado no Cuiabá-MT, Corinthians e Bahia. Agora, o Goiás encerra o giro de três jogos fora de casa. Viaja para a Colômbia para decidir vaga à fase seguinte da Copa Sul-Americana, diante do Santa Fe, no final da noite de quarta-feira (28). O Mister terá de ajustar a equipe em pouco tempo de trabalho, durante a viagem internacional.

Após a vitória de 1 a 0 do Goiás sobre o Vasco, em São Januário, onde os jogadores e a comissão técnica viveram noite de terror por causa do vandalismo da torcida vascaína, a partida em Bragança Paulista-SP marcou a estreia do português Armando Evangelista

na direção técnica do alviverde. Diferente dos conterrâneos de Portugal, reconhecidos por estarem sempre gesticulando à beira do campo, Armando Evangelista adota uma postura um pouco mais tranquila. Do outro lado, estava outro patrício, Pedro Caixinha, à frente da equipe paulista.

Dois portugueses em lados opostos, posturas táticas diferentes e, no primeiro tempo, pouca coisa se viu de novidade no Goiás. O time alviverde teve dificuldades para sair do jogo de pressão e marcação alta impostos pelo Bragantino-SP. Por duas vezes, em bolas que atravessaram a área do Goiás, a equipe paulista carimbou o travessão de Tadeu. Na primeira vez, Eduardo Santos estava livre na área e perdeu a chance de abrir o placar. Na outra oportunidade, Eduardo Sasha (ex-Goiás) chutou com força na trave.

O indicativo de que seria difícil segurar o placar em branco se traduziu em gol. No erro de saída de bola, Eduardo Sasha recebe na entrada da área e chuta colocado, no canto. Tadeu ficou estático no lance – RB Bragantino-SP 1 a 0, aos 6 minutos.

Duas bolas no travessão e dois gols sofridos. Eis o saldo negativo do Goiás durante a etapa inicial. A equipe do português Pedro Caixinha descobriu que para chegar à área do Goiás teria de pressionar. Como não era pressionada, ficou bem à vontade. O meia Lucas Evangelista armava e desarmava com facilidade. Antes de fechar a etapa inicial, o RB Bragantino ampliou. Sasha fez o pivô, a bola rasteira atravessou a área e Sorriso abriu o sorriso da torcida do Massa Bruta – 2 a 0, aos 46 minutos.

O Goiás ficou restrito a uma chance, no lance em que Palacios tirou a marcação, fez o passe e Guilherme Marques chutou na entrada da área pressionado pela defesa. Não foi possível fazer mais do que isso. Apodi não recebeu nenhum lançamento para usar a velocidade. No vestiário, muito trabalho para o Mister português na tentativa de fazer correções na equipe alviverde.

Caixinha, o Mister do RB Bragantino mudou o time e se deu ao luxo de poupar Eduardo Sasha em boa parte do segundo tempo. Com vantagem no placar, o time de Bragança Paulista-SP pouco se expôs e soube administrar o resultado.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino-SP: 2

Cleiton; Eduardo Santos, Luan Patrick, Juninho Capixaba (Jhonny); Jadsom Silva (Aderlan), Matheus Fernandes (Nathan Camargo), Lucas Evangelista, Eric Ramires (Gustavinho); Sorriso, Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

Goiás: 0

Tadeu; Maguinho (Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Morelli (Dodô), Guilherme Marques, Julián Palacios (Alesson); Apodi (Matheusinho) e Matheus Peixoto (Lucas Emanuel). Técnico: Armando Evangelista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP).

Árbitro: Bruno Motta Correia/RJ.

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa/RJ (Fifa) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos/BA.

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway/PB (VAR-Fifa).

Gols: Eduardo Sasha aos 6 minutos, Sorriso aos 46’ do 1º tempo.