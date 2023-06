Goiás contrata Luís Oyama por empréstimo junto ao Botafogo

O Goiás acertou o empréstimo do meia Luís Oyama junto ao Botafogo. O jogador de 26 anos vai assinar vínculo até o final da temporada com o clube esmeraldino. A informação foi divulgada pela rádio "Band News" e confirmada pela reportagem.

Luís Oyama retornou ao Botafogo após empréstimo para o RWD Molenbeek, que foi campeão da 2ª Divisão do Campeonato Belga. O vínculo do jogador com o clube europeu é válido até o dia 30 de junho, portanto, a regularização do meia no Goiás só vai ocorrer na próxima janela de transferências, que estará disponível a partir de 3 de julho.

O meia foi revelado pelo Mirassol, passou por Atibaia, Ponte Preta e Botafogo por empréstimos. Em 2022, ele assinou em definitivo com o clube carioca até o final de 2025 e será emprestado pela segunda vez pela equipe alvinegra.

No Goiás, Luís Oyama terá o argentino Julian Palacios como principal concorrente na posição de armador da equipe. Guilherme Marques é outra opção no atual elenco.