Goiás contrata técnico Maurício Barbieri

O Goiás contratou o técnico Maurício Barbieri, de 42 anos, para comandar a equipe esmeraldina. O contrato com o novo treinador é de dois anos. Mais experiente, ele volta ao time, que comandou em 2019 pela primeira vez. Agora, retorna após passagens por América-MG, CSA, RB Bragantino e, por último, Vasco.

Com 160 jogos pelo clube de Bragança Paulista, Maurício Barbieri conseguiu se posicionar no cenário nacional e mudou seu nome de patamar no mercado da bola, sobretudo com a passagem pelo clube-empresa, que foi longevo e durou três anos.

Agora, o treinador volta ao Goiás para tentar desenvolver um trabalho mais duradouro em comparação àquele realizado em 2019, quando teve sua primeira passagem pela Serrinha. Naquela ocasião, o treinador foi demitido após perder a disputa do Goianão para o rival Atlético-GO.

Em 2019, o treinador deixou a Serrinha com 73% de aproveitamento em 20 jogos disputados - foram 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.