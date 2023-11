Goiás decide, nesta semana, futuro da gestão do clube

O Goiás está a poucas semanas de uma definição esportiva importante para o seu futuro. Fica ou não na Série A do Campeonato Brasileiro? Ao mesmo tempo, o clube passa por uma semana decisiva fora das quatros linhas porque há a possibilidade de uma mudança na forma como gestão e política estarão organizadas para os próximos anos.

Para esta semana, estão previstas duas reuniões para a apreciação de uma proposta de alteração do estatuto do clube. A primeira será realizada nesta terça-feira (21) no âmbito do Conselho Deliberativo. A segunda será mais ampla, na quinta-feira (23), e será uma assembleia geral dos sócios para a votação sobre novo documento.

A proposta é a adoção de um novo organograma, que deixa para trás o modelo presidencial e busca um modelo utilizado no mundo corporativo.

O Goiás passaria a ter um Conselho Administrativo composto por cinco membros, três deles eleitos diretamente pelo Conselho Deliberativo e outros dois profissionais de mercado que serão remunerados. Esses dois membros, que não são elegíveis, não podem ter sido sócios de clubes de futebol nos últimos cinco anos nem podem ter parentesco com o presidente e o vice do Conselho Deliberativo do Goiás ou dos demais membros do Conselho de Administração.

Abaixo dessa estrutura colegiada de gestão estará um CEO (diretor executivo), que será um profissional contratado e remunerado para exercer a função de liderar a organização das demais diretorias e traçar os caminhos estratégicos nas diversas áreas de atuação do Goiás.

No novo organograma do Goiás, seriam quatro diretorias executivas sob liderança do CEO, cada uma delas com um diretor executivo remunerado. O diretor de futebol profissional será responsável pela gestão e operação do time profissional. O diretor de iniciação esportiva ficará a cargo da escolinha e das categorias de base do clube.

As outras diretorias previstas são de Administração e Finanças e de Novos Negócios e Branding, responsável pela construção da marca do clube. O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal seguirão como instrumentos de fiscalização e cobrança sobre a estrutura executiva do clube esmeraldino.

De qualquer maneira, o Goiás passará por uma transição na gestão executiva no mês de dezembro. O mandato de Paulo Rogério Pinheiro se encerra e haverá eleição. Se o estatuto for alterado e a proposta for aceita, serão eleitos três membros para o Conselho Administrativo. Se não houver mudança, será eleito um novo presidente, que encabeçará chapa com os seus vices.

Alteração do estatuto

A proposta de alteração do estatuto tem sido trabalhada por uma comissão criada para essa tarefa e com a liderança do presidente do Conselho Deliberativo, Edminho Pinheiro. Os trabalhos tiveram contribuição de empresas especialistas neste tipo de elaboração, casos da Alianzo e CSVM Advogados.

Para Edminho Pinheiro, a proposta sugere uma mudança de paradigma e serve como uma transição para um modelo futuro de sociedade anônima do futebol (SAF). “O clube deixa o modelo associativo dirigido por abnegados e passa a ser dirigido por profissionais. Diria um modelo de transição”, comentou Edminho Pinheiro.

O dirigente explicou que a alteração do estatuto não modificará o tempo de mandatos dos atuais gestores do clube. O presidente executivo Paulo Rogério Pinheiro tem o fim de seu mandato em 31 de dezembro de 2023. Edminho Pinheiro segue como presidente do Conselho Deliberativo até junho de 2025.