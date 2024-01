Goiás define valor por Tadeu, mas conta com jogador para a temporada de 2024

O Goiás respondeu ao Santos que aceita vender o goleiro Tadeu. Porém, desde que ocorra o pagamento à vista de 30% do valor da multa rescisória, que é de R$ 50 milhões, do jogador de 31 anos com o clube esmeraldino. Empréstimo para o time paulista está descartado.

Nesta semana, o Santos, que disputará a Série B em 2024, como o Goiás, enviou uma proposta de empréstimo pelo goleiro Tadeu e a resposta do clube esmeraldino foi que a saída do jogador só vai ocorrer se for mediante transferência definitiva com pagamento de R$ 35 milhões à vista (30% do valor da multa rescisória). Não houve resposta do time paulista.

Do lado do Santos, porém, há otimismo quanto a um possível acerto. O clube paulista conversou com o goleiro Tadeu nos últimos dias para iniciar tratativas de salário e tempo de contrato, por exemplo, e diz que segue a negociação com o time goiano.

Nesta quarta-feira (2), o presidente Marcelo Teixeira elogiou o goleiro do Goiás em entrevista ao canal no Youtube, “De Olho no Peixe”.

“Estamos buscando alternativas nessa posição, o departamento de futebol avalia e lógico que o Tadeu fez um bom Campeonato Brasileiro no ano passado. O Goiás tem interesse em valorizar e permanecer com o jogador, são tratativas existentes”, falou o dirigente do clube paulista.

O elenco do Goiás inicia a pré-temporada para o Goianão de 2024 no próximo sábado (6) e o goleiro Tadeu é aguardado no clube esmeraldino.

Revelado pelo Coritiba e com passagem de destaque pela Ferroviária entre 2017 e 2019, o goleiro Tadeu chegou ao Goiás em 2019, inicialmente por empréstimo junto ao clube paulista.

No ano seguinte, o time esmeraldino pagou R$ 1 milhão para a Ferroviária e assinou por quatro anos com Tadeu. Antes mesmo do fim do vínculo, em abril de 2022, o time goiano renovou o contrato até o final de 2026.

Desde que chegou ao Goiás, Tadeu se tornou titular absoluto no gol esmeraldino e disputou 255 jogos. Foi campeão da Copa Verde em 2023 e participou da campanha do acesso à Série A em 2021, com o vice-campeonato da Série B. Desde a aposentadoria de Harlei, ele é o segundo goleiro com mais jogos pelo time alviverde.

A temporada de 2023, no entanto, foi, para Tadeu, de algumas críticas por parte dos torcedores. Ele foi vaiado durante partidas do Brasileirão e discutiu com um torcedor durante a derrota para o Bahia (6 a 4), por exemplo.

O ano de 2023 pelo Goiás e o contexto de ter sido um dos alvos pela má fase da equipe, que terminou rebaixada à Série B, alimentaram a possível saída do jogador. Tadeu já tinha recebido sondagens de equipes como Fortaleza e Internacional, antes da proposta do Santos.