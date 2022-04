Goiás deve ter casa cheia para decisão com RB Bragantino

O Goiás deve ter casa cheia para enfrentar o Red Bull Bragantino no início da noite desta quarta-feira (20), na Serrinha. A torcida esmeraldina já adquiriu mais da metade dos bilhetes de forma antecipada.

Até o início da noite desta segunda-feira (18) mais de 6 mil ingressos tinham sido emitidos para a partida da 3ª fase da Copa do Brasil. A expectativa é que os quase 13 mil bilhetes sejam esgotados de forma antecipada.

Desde que houve liberação para 100% da capacidade dos estádios em Goiânia, o Goiás mandou quatro jogos na Serrinha e tem uma média de 11.058 torcedores por partida.

O maior público registrado no estádio foi na final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO, quando o estádio esmeraldino recebeu 12.294 pagantes. O menor público foi contra o Criciúma, pela Copa do Brasil, quando a Serrinha recebeu 9.484 pagantes.

Existia uma grande preocupação quanto ao jogo contra o RB Bragantino quando a tabela dos jogos de ida da 3ª fase foi publicada. O Goiás jogaria na quarta-feira, dia útil, às 16 horas. A pedido da diretoria esmeraldina, a CBF alterou o horário do jogo para as 19 horas.