Goiás e Brasiliense empatam jogo de ida das quartas da Copa Verde

Fora de casa, o Goiás empatou com o Brasiliense, por 0 a 0, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF), em jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O time esmeraldino precisou jogar por mais de 40 minutos com um jogador a menos após expulsão do zagueiro Edu e viu Marcelo Rangel voltar bem ao gol da equipe após quase dois anos.

As duas equipes definem a vaga na semifinal no próximo dia 23 de março (quinta-feira), quando se enfrentam no Estádio Hailé Pinheiro, às 20 horas. O Goiás precisa de uma vitória simples para avançar de fase e enfrentar Cuiabá ou Vila Nova. Um novo empate vai provocar a disputa por pênaltis.

Goiás e Brasiliense entraram em campo no Serejão para um jogo aberto. Essa foi a tônica do 1º tempo em Taguatinga (DF), com boas chances criadas para os dois lados. O time esmeraldino conseguiu mais jogadas trabalhadas e parou no goleiro Edmar Sucuri, que fez duas grandes defesas em finalizações de Willian Oliveira e Kauan. Do outro lado, Marcelo Rangel também precisou trabalhar, mas contou com a sorte também. Tarta cobrou falta e carimbou o travessão do goleiro esmeraldino.

Titulares poupados

Marcelo Rangel foi uma das novidades do técnico Guto Ferreira para a partida. O treinador optou por preservar a maior parte do time considerado titular, pois o Goiás tem compromissos pela semifinal do Campeonato Goiano e Copa do Brasil na sequência. O goleiro esmeraldino não atuava com a camisa do Goiás desde 14 de março de 2021 – ou seja, estava prestes a completar duas temporadas sem oportunidades. Mesmo sem ritmo de jogo, Marcelo Rangel estava seguro e fez boas defesas.

O Goiás administrava bem a partida, fora de casa, mas um lance aos sete minutos do 2º tempo mudou o panorama. O zagueiro Edu recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Com isso, o técnico Guto Ferreira teve de sacar o meia Kauan e promover a estreia do zagueiro Eduardo Thuram.

Com um homem a menos, o Goiás se comportou bem defensivamente e contou com mais intervenções seguras de Marcelo Rangel. O time ainda buscou algumas escapadas ao ataque, mas não conseguiu criar uma oportunidade muito clara de sair de Taguatinga com a vitória e a vantagem para o jogo da volta.

Agora, o Goiás se concentra na disputa da semifinal do Campeonato Goiano. O time esmeraldino faz jogo de ida contra o Anápolis no sábado (11), às 18 horas, no Estádio Jonas Duarte.

FICHA TÉCNICA

0 Brasiliense: Sucuri; Caetano, Railon, Keynan (Gabriel) e Goduxo (Diogo Sodré); Gabriel, Tartá e Zotti; Tobinha, Yuri Mamute e Luquinhas (Daniel Alagoano) (Kieza). Técnico: Alan George

0 Goiás: Marcelo Rangel; Bruno Santos (Maguinho), Sidimar, Edu e Heron (Philippe); Willian Oliveira, Jhonny Lucas e Kauan (Eduardo Thuram); Alesson, Gabriel Novaes (Andrey) e Hugo. Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Serejão, em Taguatinga (DF).

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistente: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fábio Pereira (TO)

Expulsão: Edu (Goiás)

Público e renda: portões fechados