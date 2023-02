Goiás e os reflexos da goleada sobre o Goiânia nesta fase da temporada

A chuva de gols que caiu no Serra Dourada no clássico entre Goiás e Goiânia, vencido pelo clube esmeraldino por 8 a 3, está fresca na memória dos torcedores. Os reflexos do resultado histórico devem ser bem digeridos pelos jogadores dos dois clubes para a sequência do Campeonato Goiano. O placar elástico também reflete nos demais participantes das quartas de final da competição estadual.

Esse é o cenário analisado por dois ex-jogadores que conhecem com intimidade o futebol goiano e o clássico Go-Go. Atacante com passagens por Goiânia e Goiás, Niltinho, de 57 anos, avalia que a elasticidade do placar foi fruto das circunstâncias da partida e da falta de leitura que o Goiânia teve do cenário após buscar o empate em 2 a 2 no início do segundo tempo. Apesar disso, Niltinho entende que o placar histórico, de 8 a 3, leva confiança ao time esmeraldino e muda o olhar dos adversários quanto ao time do técnico Guto Ferreira.

“O Goiás está em uma crescente e um resultado como foi esse, com oito gols, traz confiança. Isso também reflete na forma como o adversário que vier pela frente na semifinal passa a enxergar o Goiás”, frisou Niltinho.

Ex-jogador do Goiás nas décadas de 1960 e 1970, quando o Goiânia ainda estava no topo do futebol goiano, Alexandre Neto, hoje com 74 anos, diz que o placar final pode causar falsas impressões pela maneira como aconteceu e espera que o Goiás esteja alerta.

“Veja, ninguém em sã consciência esperava um placar dessa magnitude. O impacto que pode acontecer é os atletas do Goiás acharem que está tudo mil maravilhas e não está, o Goiânia chegou a empatar e teve um momento melhor que o Goiás. Penso que a equipe alvinegra cansou na metade do segundo tempo”, alertou Alexandre Neto.

O ex-zagueiro do Goiás disse que o resultado é marcante pela quantidade de gols e pela raridade do feito, mas que o time esmeraldino só chegou a esse ponto pelo comportamento do Goiânia. “Para o campeonato em si, foi uma goleada que não deve se repetir tão cedo. Claro, foi uma vitória convincente, só que sobre um adversário que pecou por enfrentar o Goiás de peito aberto”, avaliou Alexandre Neto. Por isso, o ídolo esmeraldino acredita que o placar de 8 a 3 não vai servir como assombro para os futuros rivais do Goiás. “O Goiás é que tem que jogar com seriedade todos os jogos que poderão acontecer, para não ser surpreendido”, concluiu.

Sem empolgação

Na mesma linha, Niltinho acredita que o time esmeraldino não vai se iludir com o placar construído naquelas condições. “Pela experiência e tarimba do Guto Ferreira e também do próprio atleta, que sabe o peso da vitória e do adversário, acredito que não vai ter empolgação. O próprio Guto (Ferreira) já adota esse discurso”, frisou o ex-jogador de Goiânia e Goiás, que acredita que o Galo passou por uma experiência e deve tirar lições do ocorrido no Serra Dourada para o futuro.

Embora o Galo não esteja na posição de outrora, a vitória por goleada tem um peso histórico para o Goiás. Foi a primeira vez que o time esmeraldino conseguiu marcar oito gols contra um rival como o Goiânia. Nos jogos em que mais vezes balançou as redes em toda a história, foi a primeira vez que fez isso em um duelo de mata-mata. As demais goleadas (veja abaixo) foram registradas em jogos de turno do Campeonato Goiano ou da fase classificatória da Copa Centro-Oeste.

No próprio Campeonato Goiano, ver placares como o do clássico não é habitual. A última vez que uma equipe marcou oito gols em um jogo de mata-mata de Goianão foi na semifinal de 2012, da vitória do Atlético-GO sobre o Crac por 8 a 0.

Veja as goleadas com mais de 8 gols do Goiás

Goiás 12 x 0 Jataiense - 12/5/1988

Goiás 11 x 0 São Paulo-GO - 29/9/1956

Goiás 11 x 0 São Luís-GO - 25/5/1957

Goiás 10 x 0 Botafogo-GO - 26/9/1948

Goiás 10 x 1 Anápolis - 27/11/1991

Goiás 10 x 3 São Paulo - 12/8/1956

Goiás 9 x 0 Campinas - 23/7/1944

Goiás 9 x 0 ABG - 26/10/1947

Goiás 9 x 0 Flamengo-GO - 21/10/1951

Goiás 9 x 1 São Luís-GO - 2/10/1955

Goiás 9 x 0 Serra-ES - 2/3/2002

Goiás 8 x 0 ABG - 16/5/1948

Goiás 8 x 0 Botafogo-GO - 12/11/1960

Goiás 8 x 1 Santa Helena - 16/8/1978

Goiás 8 x 3 Goiânia - 25/2/2023