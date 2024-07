Goiás e São Paulo vão se enfrentar pela 8ª vez na Copa do Brasil

O São Paulo vai se tornar, ao lado do Atlético-MG, o adversário que o Goiás mais enfrentou na história da Copa do Brasil. O time paulista foi definido como rival da equipe esmeraldina nas oitavas de final do torneio nacional, após sorteio realizado nesta quinta-feira (18), na sede da CBF.

O Goiás é o clube goiano com mais participações (32) e jogos (154) disputados na Copa do Brasil. O Atlético-MG, em oito jogos por quatro edições diferentes do torneio, é a equipe que o time esmeraldino mais enfrentou na competição.

O São Paulo neste ano vai igualar o Galo e se tornará o rival que o clube alviverde mais duelou na história da Copa do Brasil.

Até aqui, foram três eliminatórias entre Goiás e São Paulo no torneio eliminatório. São duas classificações do time paulista e um avanço de fase do clube goiano.

A história de confrontos entre Goiás e São Paulo começou em 2003. Nas quartas de final, foram dois empates.

No Serra Dourada, no jogo de ida, a igualdade foi sem gols. Na volta, no Morumbi, os times ficaram no 1 a 1. Naquele ano, o gol marcado fora de casa era critério de desempate e por isso o time esmeraldino avançou à semifinal, fase em que foi eliminado pelo Cruzeiro, que se tornaria o campeão.

A segunda eliminatória entre as equipes foi na edição de 2011. Pelas oitava de finais, o Goiás perdeu os dois jogos para o São Paulo, ambos por 1 a 0 e se despediu do torneio nacional.

No ano seguinte, em 2012, os clubes voltaram a se encontrar nas quartas de final. Em nova classificação paulista, o São Paulo ganhou o jogo de ida por 2 a 0, no Morumbi, e confirmou a vaga à semifinal após empate por 2 a 2 no Serra Dourada.

Em 2024, o jogo de ida entre os times será em São Paulo. A decisão vai ser disputada na Serrinha, na primeira semana de agosto. Datas, locais e horários vão ser confirmados pela CBF nos próximos dias.

Por ter conquistado o título da Copa Verde no ano passado, o Goiás estreou na Copa do Brasil deste ano na 3ª fase. O time goiano passou pelo Cuiabá, após vitória por 3 a 1 nos pênaltis. Com bola rolando, cada equipe venceu um jogo por 1 a 0, a ida foi na Serrinha e a volta foi disputada na Arena Pantanal.

Os jogos entre Goiás e São Paulo pelas oitavas de final neste ano vão ser disputados entre o final do 1º turno e início do returno da Série B. A equipe esmeraldina vive momento de oscilação na competição nacional, venceu apenas uma partida nas últimas sete disputadas e está com sinal de alerta ligado por causa da queda de desempenho do time.

A sequência ruim na Série B, que foi ampliada na última quarta-feira (17) após derrota de 2 a 0 para o Operário-PR, fez a distância do Goiás para a faixa de acesso aumentar de dois para quatro pontos. A equipe esmeraldina tenta retomar o caminho das vitórias no domingo (21), novamente fora de casa, diante do lanterna Guarani.