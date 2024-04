Goiás encaminha acerto com zagueiro e avalia nomes para a Série B

Enquanto o técnico Márcio Zanardi comanda treinos no Goiás visando à estreia na Série B, a diretoria de futebol trabalha na busca por reforços e encaminhou o acerto com o zagueiro Lucas Ribeiro, do Ceará. O jogador de 25 anos deve rescindir com o Vozão e assinar vínculo até o final da Segundona com a equipe goiana.

Lucas Ribeiro está em Goiânia e passou por exames na segunda-feira (8). Caso seja aprovado, ele deve ser anunciado ainda neste início de semana e começar os treinos com os demais companheiros.

O zagueiro está no Ceará desde 2022, mas perdeu espaço com o técnico Vagner Mancini. Neste ano, Lucas Ribeiro jogou seis partidas. Ele é formado pelo Vitória, tem passagem pelo Hoffenheim (Alemanha) e Internacional.

Antes do defensor, o Goiás contratou o volante Marcão, que foi apresentado na segunda-feira. O jogador de 33 anos explicou que voltou ao Brasil para recuperar a competitividade no futebol. Ele atuava no futebol do Vietnã e entende que não encontrou o nível que esperava.

“É sonho de todo atleta jogar fora do Brasil. Depois de um ano, eu pensei em retomar porque cheguei a um país que senti falta de competitividade. Senti falta de matar um leão por dia. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Goiás, com projeto que tem de retornar para a Série A, isso me fez pensar em voltar ao Brasil”, contou o volante.

O diretor de futebol Lucas Andrino acredita que nos próximos dias mais atletas chegarão ao Goiás. Nomes como do atacante Dellatorre e do meia Alex Teixeira foram ventilados no clube esmeraldino.

Na contramão dos atletas que estão chegando, há saída praticamente confirmada. O atacante Vinícius se despede dos companheiros, não treinou nos últimos dias e partiu para Belo Horizonte. Ele fez exames médicos no América-MG e aguarda a evolução das negociações para se transferir para o Coelho.

A ideia inicial era ceder o jogador por empréstimo, mas agora há possibilidade do contrato com o Goiás ser rescindido e ele assinar em definitivo com o América-MG.

Em três temporadas pelo Goiás, Vinícius disputou 99 jogos, marcou 13 gols e distribuiu 18 assistências. Ele foi campeão da Copa Verde e participou das campanhas dos vices do Goianão de 2022 e 2023.