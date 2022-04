Goiás encaminha contratação de Jair Ventura

Jair Ventura é o nome que está perto de assinar para assumir o comando da equipe. A diretoria esmeraldina trabalha para alinhar os últimos detalhes e anunciar o jovem técnico para a sequência da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinador carioca, de 43 anos, teve seu último trabalho no Juventude e garantiu a permanência do clube gaúcho na elite nacional. A passagem por Caxias do Sul foi encerrada no mês de fevereiro de 2022.

Jair Ventura possui experiência em outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro como Botafogo, Santos, Corinthians e Sport Recife.

Nas redes sociais, a cobrança pela contratação de um treinador para assumir o time é cada vez maior. A reclamação da torcida esmeraldina ficou acentuada após concorrentes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Athletico-PR e América-MG, agirem rápido no mercado. O Furacão contratou Fábio Carille. O Coelho buscou Vágner Mancini. As duas chegadas ocorrem após demissão de treinadores no último fim de semana.

O mercado tem oferecido opções variadas de treinadores que disputaram as duas últimas edições da Série A e estão acostumados com a competição. Existem perfis diferentes e que impactam de várias formas no orçamento que a diretoria esmeraldina tem para o futebol.

Há opções mais caras, como o uruguaio Diego Aguirre, ou que há conhecem o clube, como Jorginho e Enderson Moreira. Outro nome que está no mercado e que coleciona diversos trabalhos na Série A, mas não esteve em alta na última temporada, é o técnico Fernando Diniz, que possui um estilo próprio de comandar suas equipes.

Após avaliar esse cenário com diversos nomes, o clube esmeraldino se aproximou mais de Jair Ventura, alinhou com o técnico e deve anunciá-lo nesta semana.

Caso o treinador não chegue a tempo de assumir a equipe antes do fim de semana, Glauber Ramos terá a missão de recuperar o Goiás após a goleada sofrida para o Coritiba na estreia. O próximo compromisso é contra o Palmeiras, no sábado (16), na Serrinha. A equipe paulista chega embalada por uma goleada de 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, em São Paulo.

O treinador esmeraldino coleciona algumas boas notícias para escalar a equipe no sábado. O zagueiro Sidnei e o atacante Dadá Belmonte tiveram seus problemas burocráticos resolvidos e podem jogar. O volante Matheus Sales, reforço anunciado no último dia da janela de transferências, também deve ficar à disposição do técnico.

A comissão técnica esmeraldina ainda trabalha com a possibilidade de contar com o meia Luan e com o atacante Pedro Raul, que estão recuperados dos problemas que fizeram com que não pudessem jogar contra o Coritiba. O atacante Nicolas segue fora da equipe enquanto se recupera de lesão, e Vinícius tem chances remotas de compor o banco de reservas na partida contra o clube que o revelou.