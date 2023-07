Goiás encaminha contratação de volante que joga no México

O Goiás encaminhou a contratação do volante Higor Meritão, de 29 anos, que está no Pumas, do México. Os últimos detalhes serão acertados nos próximos dias e o jogador deverá reforçar o elenco esmeraldino para a sequência da temporada.

No mercado para dar mais opções para o técnico Armando Evangelista, a diretoria esmeraldina deve anunciar a contratação de Higor Meritão, que pertence ao Pumas, do México, e atuou no futebol brasileiro em clubes como Paraná, Botafogo-SP e Ferroviária-SP. No time de Araraquara (SP), Higor Meritão foi companheiro de equipe do goleiro Tadeu.

Após se destacar na Ferroviária-SP, Higor Meritão foi negociado com o Pumas-MEX, onde disputou as duas últimas temporadas e fez 69 jogos, com dois gols marcados. O volante deve chegar ao Goiás, por empréstimo, até o fim da próxima temporada.

Além de Higor Meritão, o Goiás já buscou no mercado outros nomes para esta janela de transferência. O clube esmeraldino acertou com o volante Luís Oyama e os atacantes Anderson Oliveira e João Magno.