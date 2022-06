Goiás encara necessidade de contratar na janela de julho

O Goiás sofre com baixas por lesões ao longo da temporada e terá de esperar mais de três semanas para inscrever peças de reposição para atletas que não voltarão mais neste ano por terem se machucado com gravidade. O clube está no mercado, mas vai precisar usar a criatividade para encontrar reforços para o técnico Jair Ventura.

Neste momento, o treinador esmeraldino já sabe que não poderá contar com três jogadores para o resto do ano. O zagueiro Sidimar, que era titular absoluto, além dos atacantes Matheusinho e Luiz Filipe, todos eles apostas do vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes.

As reposições para essas baixas permanentes são as prioridades da equipe na próxima janela de transferências, que se abre no dia 18 de julho e vai até 15 de agosto. Harlei Menezes quer apresentar dois atacantes que atuam pelas beiradas, além de pelo menos mais um zagueiro que joga pelo lado direito. No entanto, as buscas no mercado para a defesa podem atingir um novo zagueiro, pois Da Silva sofreu contusão no clássico contra o Atlético-GO, quarta (22), e deve desfalcar a equipe também.

Apesar da necessidade de reforços, acentuada pela série de lesões que tem afetado o Goiás ao longo de toda temporada, o time esmeraldino não dispõe de muitos recursos financeiros e terá de encontrar soluções com criatividade no mercado. Uma premissa da diretoria esmeraldina é buscar jogadores que estejam em atividade e que não necessitem de um longo tempo para aprimorar a forma física. No máximo, reforços que venham do mercado europeu e que estiveram jogando com regularidade até o fim do mês de maio.

Harlei Menezes entende a necessidade de reforçar o plantel para a sequência da temporada, que tem a Série A do Campeonato Brasileiro em disputa e pode ter também as fases mais agudas da Copa do Brasil. Só que o dirigente diz que precisa trabalhar com a realidade financeira vivida pelo clube. “Temos que usar a criatividade. Não mudou em nada o nosso cenário, não temos folga no caixa”, ponderou o vice-presidente de futebol do clube esmeraldino.

O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, reforçou a dificuldade para contratar reforços, mas salientou que o clube vai precisar se virar. “Vamos ter de repor essas peças, não sei de onde vou tirar dinheiro, não temos condição financeira, mas vamos ter de nos virar para isso”, destacou o dirigente, em seu perfil em uma rede social.

O dirigente disse que não vai atacar apenas as posições em que o clube tem mais urgência. O planejamento é buscar peças de reposição também para setores em que o desgaste físico é maior. O clube deve procurar no mercado um meia armador.

Atualmente, o técnico Jair Ventura dispõe apenas de Élvis e Luan Dias. “Meia é uma posição que também é carente, pois temos o Élvis e o Luan (Dias) e, caso a gente perca um deles, ficamos só com uma opção e sem reposição”, explicou Harlei Menezes. A mesma análise serve para a posição de segundo volante.

Para a lateral esquerda, o Goiás tem utilizado o atacante Dadá Belmonte improvisado no setor. Danilo Barcelos não passa confiança para a torcida, que cobra muito o atleta, enquanto Hugo está retornando de lesão. Para a posição, o Goiás contratou Sávio, de 27 anos, que estava atuando no Rio Ave, de Portugal. O lateral esquerdo já chegou ao Goiás, mas só pode ser inscrito a partir do dia 18 de julho. Ele já é considerado um dos reforços da próxima janela, que devem ser entre quatro e sete.

Bronca com a janela

A diretoria do Goiás manifestou-se contrária à adoção das janelas de transferências para o mercado nacional. O clube esmeraldino entende que a medida privilegia clubes com maiores orçamentos e, consequentemente, com capacidade para montar elencos numerosos.

“Fizeram essa regra sem consultar os clubes e isso me irrita. Isso foi uma manobra feita para beneficiar os times grandes, que têm elencos com 50, 54, 58 atletas desde janeiro”, reclamou Paulo Rogério Pinheiro, que fez pedido para que a CBF altere essa norma para o futuro.

Após a partida contra o Atlético-GO, o técnico Jair Ventura sugeriu que a CBF pudesse adotar um mecanismo para reposição de jogadores que sofram com lesões graves, como as dos jogadores que o Goiás perdeu para o resto da temporada.

A CBF adotou a nova forma de gerenciar os períodos de transferências no mercado nacional para se adequar a determinações da Fifa.

CALENDÁRIO DO GOIÁS ATÉ A ABERTURA DA JANELA

26/6 (domingo) - Goiás x Cuiabá - 18h - Serrinha (Goiânia)

3/7 (domingo) - América-MG x Goiás - 18h - Independência (Belo Horizonte)

9/7 (sábado) - Goiás x Athletico-PR - 20h30 - Serrinha (Goiânia)

13/7 (quarta) - Goiás x Atlético-GO - 19h - Serrinha (Goiânia)

17/7 (domingo) - Juventude x Goiás - 11h - Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

JOGADORES LESIONADOS

- Luiz Filipe (atacante)

Lesão: ruptura de ligamento cruzado do joelho

Retorno: fora da temporada

- Matheusinho (atacante)

Lesão: ruptura de ligamento cruzado do joelho

Retorno: fora da temporada

- Sidimar (zagueiro)

Lesão: rompimento parcial do tendão de Aquiles

Retorno: fora da temporada

- Marcelo Rangel (goleiro)

Lesão: muscular na panturrilha esquerda

Retorno: sem previsão

- Da Silva (zagueiro)

Lesão: entorse no joelho

Retorno: jogador passará por exames para saber o grau da lesão

JOGADORES EM TRANSIÇÃO

Apodi (atacante)

Lesão: muscular na região posterior da coxa esquerda

Retorno: fim de semana

Nicolas (atacante)

Lesão: muscular no músculo adutor da coxa esquerda

Retorno: até uma semana