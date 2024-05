Goiás encara o Botafogo-SP e tenta se manter no G-4 da Série B

LUIZ FELIPE MENDES

Neste sábado (18), às 18h30, na Serrinha, dois times se enfrentam em situações opostas na Série B. Pela 6ª rodada, o Goiás recebe o Botafogo-SP com a intenção de se manter no G4, enquanto o adversário quer deixar para trás o Z4.

Com uma campanha de três vitórias e dois empates, o Goiás segue invicto na Série B. Com 11 pontos e na 3ª posição, o Verdão vem de um empate por 1 a 1 contra o Paysandu, fora de casa, após emendar três vitórias consecutivas na competição.

O Botafogo-SP, por sua vez, está em 17º lugar, com 4 pontos. Em cinco jogos na Série B, a Pantera teve quatro empates e uma derrota. É um dos dois únicos times do campeonato que ainda não venceram - o outro é o lanterna Paysandu.

Depois de repetir a mesma escalação por cinco jogos seguidos, o técnico Márcio Zanardi terá de fazer uma alteração forçada no Goiás. O meia Rafael Gava foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá entrar em campo. O substituto deve ser o volante Juninho, que construiu a jogada do gol de empate de Breno Herculano diante do Paysandu - o alviverde saiu atrás e buscou o empate.

O treinador Paulo Gomes passa por um problema similar no Botafogo-SP. O zagueiro Bernardo Schappo também levou o terceiro cartão amarelo e não foi relacionado para a partida. Matheus Costa é a reposição natural, tendo em vista que o defensor entrou no lugar de Schappo no último duelo do Botafogo-SP, em um empate de 0 a 0 com a Chapecoense.

Além de buscar se manter no G4, o Goiás pensa em alcançar a liderança da Série B. Para isso acontecer, o Verdão precisa ultrapassar Santos e Sport, que têm um ponto a mais do que o time goiano. Se o esmeraldino triunfar e ambos tropeçarem, a ponta da tabela de classificação passará para o Goiás.

Histórico do confronto

Esta será a quinta vez que Goiás e Botafogo-SP se enfrentarão na história. A vantagem é paulista, com duas vitórias contra apenas uma dos goianos, além de um empate. O único triunfo esmeraldino no retrospecto aconteceu em abril de 1967, em um placar de 1 a 0, pelo Torneio Baltazar de Castro.

Desde então, o Botafogo-SP goleou o Goiás duas vezes por 4 a 0, nas edições do Brasileiro de 1976 e 1978, e as equipes empataram em 0 a 0 pela elite do Brasileirão de 2001.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro Série B - 6ª rodada

Jogo: Goiás x Botafogo-SP

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia-GO)

Data: 18/05/24 (sábado)

Horário: 18h30

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa/BA)

Ingressos: 70 reais (Tobogã força) e 90 reais (cadeiras e visitantes). Meia para torcedores com camisa do Goiás

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz; Dieguinho, Marcão, Juninho e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.

Botafogo-SP: Michael; Wallison, Lucas Dias, Matheus Costa e Jean Victor; João Costa, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Emerson Ramon, Leandro Pereira e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.