Goiás encara sequência que complicou a equipe no 1º turno

O Goiás inicia no próximo sábado (21) a sequência de jogos que complicou a equipe esmeraldina no 1º turno e deu início a fase irregular do time goiano na Série B. Com um jogo a menos, o clube alviverde busca melhor desempenho nos próximos duelos para reagir na briga pelo acesso à Série A.

Nos dez jogos que disputou no final do 1º turno - seriam 11, mas um foi adiado e ainda não tem nova data marcada -, o Goiás venceu duas vezes, empatou dois jogos e perdeu em seis ocasiões, com 26,7% de aproveitamento.

O time esmeraldino era líder na 8ª rodada e caiu para a 10ª colocação, atual posição, após a sequência ruim na reta final da primeira metade da competição.

As vitórias foram contra o América-MG e Guarani, e os empates com o Coritiba e CRB. O time esmeraldino perdeu para Mirassol (próximo adversário), Santos, Vila Nova, Chapecoense, Operário-PR e Novorizontino. O duelo contra o Amazonas, pela 18ª rodada, foi adiado e ainda não foi remarcado.

A queda de desempenho do Goiás em campo, resultou no momento de oscilação que tirou o time goiano da liderança e deixou a equipe a seis pontos da faixa do acesso (G4) à Série A.

Por causa da irregularidade neste recorte da competição, o técnico Márcio Zanardi foi demitido e Vagner Mancini assumiu o comando do clube esmeraldino. Ele ainda não conseguiu resgatar o futebol regular que o Goiás mostrou no início da Série B.

Até a conclusão da Série B, o Goiás tem 12 jogos a fazer. A principal missão do treinador é fazer com que o time esmeraldino volte a vencer de maneira regular no torneio.

Em oito jogos na Segundona sob comando de Vagner Mancini, a equipe alviverde venceu três vezes (Ceará, Brusque e Avaí) - nos outros duelos foram três empates e duas derrotas -, mas sem emplacar sequências de triunfos consecutivos que poderiam ter ajudado o clube a subir na tabela.

Cotado como um dos favoritos para subir à elite em 2025, o Goiás se vê estagnado na metade da tabela e com dificuldades para encontrar respostas que ajude a mudar o momento do time na Série B.

Há semanas, o Goiás convive com problemas dentro e fora de campo. Nesta quinta-feira (19), o presidente do Conselho Deliberativo, Edminho Pinheiro, renunciou ao cargo e deixou o clube esmeraldino antes mesmo da conclusão do seu mandato, que era válido até o final deste ano.