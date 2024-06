Goiás enfrenta o Mirassol em duelo para tentar retomar a liderança

Goiás e Mirassol fazem nesta terça-feira (11) o primeiro confronto entre os clubes na história. O duelo vale muito para os times: a liderança para a equipe goiana e uma vaga na faixa de acesso à Série A (G4) para o clube paulista. O duelo que encerra a 9ª rodada da Série B, será disputado no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, a partir das 19 horas.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações prováveis)

Com os resultados da rodada, o Goiás foi ultrapassado pelo América-MG e caiu para a 2ª colocação. O time goiano tem a garantia que vai concluir mais uma rodada no G4, mas também quer seguir no topo da classificação. Para voltar à liderança, a equipe esmeraldina precisa pontuar diante do Mirassol.

O Goiás faz seu melhor início de Série B na história. Após oito jogos, com 17 pontos, a campanha esmeraldina superou a edição de 2021, em que o clube conquistou 15 pontos. A meta da equipe é seguir com bons números e isso passa por pontuar contra um bom mandante.

O clube paulista também faz campanha positiva na competição e tem a chance de figurar no G4 pela primeira vez na atual edição da Série B. Para isso, basta vencer o Goiás em casa.

O Mirassol confia no bom desempenho como mandante para vencer o Goiás. Como o clube goiano, o time paulista ostenta o aproveitamento perfeito como mandante na Série B. A equipe comandada pelo técnico Mozart venceu todos os quatro jogos que fez em casa: Ceará (3 a 2), Paysandu (2 a 1), Ituano (2 a 0) e Guarani (3 a 0).

No ano, em dez jogos, o Mirassol perdeu apenas uma vez como mandante. No Paulistão, o São Bernardo, que era comandado pelo técnico Márcio Zanardi (hoje no Goiás), venceu o Leão na fase de classificação da competição estadual.

Nesta terça-feira (11), Zanardi tenta vencer o Mirassol pela segunda vez na temporada e encerrar o desempenho perfeito do adversário. O treinador deve fazer apenas uma mudança no time titular do Goiás.

Yan Souto deve ocupar a posição de Lucas Ribeiro, que está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. O meia Luiz Henrique segue na lateral esquerda. Ele já atuou na posição improvisado em outros momentos da carreira e tem sido utilizado pelo técnico Zanardi na função de ala. O lateral Cristiano fica à disposição após cumprir suspensão.

Além do zagueiro Lucas Ribeiro, o Goiás tem três desfalques, por lesão, para a partida: o lateral esquerdo Sander, com luxação no ombro, o zagueiro Messias e o meia Régis, que se recuperam de lesão muscular.

Assim como Zanardi, o técnico Mozart não costuma promover mudanças na formação do Mirassol entre as partidas. O treinador não tem baixas por lesão ou suspensão para o jogo desta terça-feira (11) e pode, mais uma vez, repetir a escalação inicial. O atacante Fernandinho, ex-Goiás, deve figurar entre os titulares.

O duelo contra o Mirassol faz parte de uma sequência de jogos que o Goiás terá contra adversários que estão no pelotão de cima da Série B. Na rodada passada, a equipe esmeraldina bateu o Sport por 3 a 0. Antes tinha perdido para o Avaí por 2 a 0. Depois desta terça-feira (11), vai encarar Coritiba (em casa) e Santos (fora), outros postulantes ao acesso à Série A.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Goiás

9ª rodada da Série B do Brasileiro

Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol/SP)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos/RJ e Ledes Jose Coutinho Neto/BA

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/PE

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Edson e David Braz; Diego, Marcão, Juninho e Luiz Henrique; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi