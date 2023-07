Goiás engrossa lista de reforços e busca melhor rendimento

Com a chegada do volante Higor Meritão, o Goiás fez 25 contratações para esta temporada. Esse número deve aumentar nos próximos dias, pois o clube está no mercado para contratar mais reforços no processo de reformulação do elenco, feito desde que o técnico português Armando Evangelista assumiu o time. Insatisfeitos, torcedores do Goiás protestaram na última terça-feira (11) cobrando contratações de jogadores com maior peso para ajudar o clube a escapar do rebaixamento.

Desde o início da temporada, o Goiás contratou jogadores para todos os setores, com exceção da posição de goleiro. Antes do fechamento da janela do primeiro semestre, a diretoria esmeraldina já tinha contratado 20 atletas. Nestes primeiros dias da segunda janela nacional, foram anunciados cinco novos jogadores para o plantel.

Em sua maioria, a lista de jogadores contratados pelo Goiás é formada por atletas com perfil mais modesto, que chegaram ao clube como apostas da diretoria para que pudessem crescer dentro da Serrinha. Esse método de contratações é comumente criticado por torcedores esmeraldinos que pedem “o fim das apostas” e cobram reforços mais renomados para que aumente o nível do plantel.

De 20 jogadores contratados na primeira janela de transferências, quatro já deixaram o clube. O zagueiro Eduardo Thuram, os meias Carlos Maia e Ariel, além do atacante Fernandinho saíram do clube por não terem correspondido ao que era esperado. Dois deles foram emprestados. Outros ainda podem deixar a equipe, casos do volante Felipe Ferreira e do atacante Philippe.

Há situações de atletas contratados que foram muito pouco aproveitados ao longo da temporada. Neste aspecto, o zagueiro Edu, o lateral direito Bruno Santos e o atacante Gabriel Novaes são casos de jogadores que não conseguiram espaço no time titular.

Nesta nova leva de jogadores contratados, o técnico Armando Evangelista já promoveu as estreias do volante Oyama e dos atacantes Anderson Oliveira e João Magno - este último estreou com um gol marcado sobre o Santos. Para o jogo contra o Atlético-MG, a comissão técnica terá mais duas novas peças. O atacante Allano e o volante Higor Meritão devem aparecer na convocação do treinador português para o duelo na Serrinha.

Para a sequência da Série A, Armando Evangelista deve receber mais jogadores para armar sua equipe. A atual janela de transferências fica aberta até o dia 2 de agosto. A diretoria esmeraldina trabalha em várias frentes para reforçar o elenco e deve buscar atletas para reforçar o sistema defensivo.

A defesa esmeraldina é a terceira pior entre os 20 clubes da Série A. Com 26 gols sofridos em 14 jogos, só está à frente de Coritiba (28 gols) e América-MG (32 gols).

Até o momento da temporada, o setor que mais recebeu reforços em relação ao plantel que encerrou a temporada passada foi o ataque.

Contratados

Entre os 25 contratados pelo Goiás em 2023, nove foram para o ataque e três deles chegaram ao clube na atual janela de transferências. Anderson Oliveira e João Magno já entraram em campo. Allano, de 28 anos, foi apresentado nesta quarta-feira (12) e está regularizado e pronto para estrear contra o Galo.

Entre os seis atacantes contratados no início da temporada até o limite da primeira janela de transferências, o aproveitamento foi baixo. Isso porque 16 gols foram anotados por esses atacantes, o que dá uma média de menos de três gols por jogador.

Os centroavantes Matheus Peixoto e Philippe foram os que mais marcaram, com quatro cada um. Diego Gonçalves e Alesson contribuíram com três gols cada. Os outros dois gols foram marcados por Gabriel Novaes, na Copa Verde. O atacante Fernandinho deixou o clube com apenas dois jogos disputados e não balançou as redes.

Allano falou da responsabilidade dos novos jogadores que chegam para o elenco esmeraldino. “A responsabilidade, desde que cheguei aqui, já existe. Até pelo símbolo que carregamos no peito, temos de ter essa consciência de onde estamos e para o que fomos contratados. Fiquei sabendo do protesto que teve, estou chegando e ainda me encaixando, mas tenho certeza que vamos sair dessa situação e tudo vai caminhar na paz”, comentou o jogador, que chegou no clube há pouco mais de uma semana.

Após a derrota para o Santos por 4 a 3, o time esmeraldino permaneceu na zona do rebaixamento e volta a campo somente na próxima segunda-feira (17), para enfrentar o Atlético-MG, na Serrinha. O meia Guilherme Marques é desfalque certo, pois foi expulso na Vila Belmiro.