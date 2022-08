Goiás espera exames de Léo Sena para fechar contrato com o jogador

A diretoria do Goiás aguarda resultados dos exames médicos e testes físicos para assinar contrato com o meia Léo Sena, de 26 anos, que deve retornar para o clube que o revelou até 2023.

Léo Sena rescindiu seu contrato com o Spezia, da Itália, e pode ser inscrito pelo clube esmeraldino para a sequência da atual temporada. No entanto, os exames médicos devem dar um norte do que acontecerá com o jogador.

A última partida oficial de Léo Sena foi no dia 15 de maio de 2021. Depois disso, o jogador contraiu Covid-19 e teve problemas com sequelas cardiológicas. O jogador foi submetido a um longo tratamento e a expectativa da diretoria esmeraldina é que esteja tudo bem com o jogador.

Recentemente, o presidente Paulo Rogério Pinheiro se mostrou pouco otimista com um retorno de Léo Sena não só ao Goiás, mas à prática do futebol profissional, tanto que disse que gostaria de trazer Léo Sena para a Serrinha com um projeto de recuperação da pessoa, inclusive com a possibilidade de atribuir uma outra função para ele.

Léo Sena foi revelado pelo Goiás em 2016 e realizou 185 jogos com a camisa esmeraldina, marcou um gol e conquistou três edições do Campeonato Goiano. Após jogar pelo Goiás, foi negociado ao Atlético-MG e depois ao Spezia, da Itália.