Goiás estreia na Copa Verde contra o União Rondonópolis

O Goiás vai estrear na Copa Verde contra o União Rondonópolis. O time do Mato Grosso eliminou o Real Noroeste-ES, neste domingo (19), ao vencer por 1 a 0, gols de Ruan Bahia, aos 10 minutos do segundo tempo. Com isso, o União vançou às oitavas de final, fase em que os representantes goianos entram.

Pelas oitavas de final, em jogo único, o Goiás enfrenta o União Rondonópolis na quarta-feira (22), às 20 horas, na Serrinha.

O Goiás está na terceira aparição na Copa Verde e tem como melhor campanha a semifinal de 2019.

