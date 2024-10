Goiás fica duas vezes à frente no placar, mas empata com o América-MG

O Goiás decepcionou mais uma vez e empatou com o América-MG, por 2 a 2, nesta quinta-feira (17), pela 32ª rodada da Série B. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o time esmeraldino ficou duas vezes à frente no placar, mas cedeu a igualdade para o Coelho. Breno Herculano, em noite inspirada, marcou duas vezes para a equipe goiana, enquanto Brenner, ex-jogador do Goiás, deixou tudo igual.

O resultado se tornou decepcionante para o Goiás pela forma como o placar foi construído. No primeiro tempo, eficiente com três chutes no gol, o time esmeraldino marcou duas vezes com Breno Herculano e abriu vantagem. Brenner chegou a empatar quando estava 1 a 0, mas a equipe goiana foi para o intervalo vencendo.

No segundo tempo, porém, o Goiás foi pressionado praticamente durante toda a etapa e cedeu o empate após novo gol marcado por Brenner.

Mais uma vez, o Goiás deixou o gramado reclamando da arbitragem. Aos 43 minutos da etapa final, Ángelo Rodríguez marcou o terceiro gol do time goiano, que seria o da vitória. O tento foi anulado após o VAR Paulo da Silva Coelho/RJ avisar o árbitro Caio Max Vieira/RN que a bola tocou nele (árbitro de campo) na origem da jogada do gol do colombiano.

O diretor de futebol Lucas Andrino entrou no gramado após o apito final e reclamou por cerca de cinco minutos na frente do árbitro Caio Max Vieira. Jogadores também cercaram o profissional, que teve de deixar o gramado após a entrada do policiamento.

Artilheiro da noite

Breno Herculano não era titular do Goiás há quase quatro meses. A última vez tinha sido na derrota, de 2 a 0, para o Santos, na 11ª rodada, no dia 19 de junho. Ele só começou o jogo contra o América-MG na formação inicial por causa das lesões do titular Edu (contusão no quadril) e do reserva imediato Thiago Galhardo (contusão muscular na coxa) entre os centroavantes.

Se era um sinal para o atacante aproveitar a chance, ele executou bem. No primeiro gol, o centroavante completou depois de cruzamento de Dieguinho. No segundo, Breno Herculano acertou bonito chute de fora da área, logo após o gol marcado por Brenner, que havia deixado tudo igual depois de cobrança de pênalti. Tudo isso no primeiro tempo.

A diretoria do Goiás avisou que a partir do jogo contra o América-MG, todos os jogadores vão ser analisados para definir quem fica ou deixa a equipe esmeraldina no término da temporada. Breno Herculano ganhou pontos com a comissão técnica e direção do time goiano depois da boa atuação contra o América-MG.

Situação na tabela

O resultado praticamente acaba com a baixa probabilidade (0,89% antes do jogo) de acesso à Série A do clube goiano. O time esmeraldino chega aos 42 pontos e sobe para a 11ª colocação, mas pode ver a distância para o G4 aumentar de 8 para 11 pontos até o fim da rodada.

A atual campanha do Goiás na Série B segue decepcionante e figura entre as piores do clube na competição desde que o formato dos pontos corridos foi adotado.

O desempenho após 31 jogos, já que a equipe goiana tem uma partida a menos, é o terceiro pior do Goiás em sete participações na Segundona desde 2006. Só fica à frente das edições de 2011, quando a equipe conquistou 39 pontos, e de 2017, quando registrou 41 pontos depois de 31 partidas.

Sequência

Sem muito tempo para lamentar, o elenco do Goiás já viaja para Chapecó-SC nesta sexta-feira (18) e inicia a preparação para a sequência da Série B. Na próxima segunda-feira (21), a equipe esmeraldina enfrenta a Chapecoense, pela 33ª rodada. O jogo será disputado na Arena Condá, a partir das 20 horas.

Além de Thiago Galhardo, David Braz e Luiz Henrique, o Goiás terá os desfalques de Régis (transição após fratura na mão), Douglas Teixeira (contusão no joelho) e Edu (contusão no quadril). David Braz e Luiz Henrique devem ficar fora por terem sido punidos porque viajaram para assistir ao jogo Brasil x Peru, em Brasília, na última terça-feira (15), assim como Galhardo, mas o atacante já estava fora dos jogos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 32ª rodada

Jogo: América-MG 2x2 Goiás

Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Data: 17/10/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Caio Max Vieira/RN

Assistentes: Lorival das Flores/RN e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Paulo da Silva Coelho/RJ

AMÉRICA-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão, Marlon; Wallisson (Renato Marques), Juninho, Elizari (Moisés); Matheus Davó, Adyson (Daniel Júnior) e Brenner. Técnico: Lisca.

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, Messias, Sander; Marcão (Edson), Juninho (Jhon Vásquez), Rafael Gava; Paulo Baya (Welliton), Breno Herculano e Rildo (Ian Luccas). Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Breno Herculano, aos 12’ e aos 35’ (Goiás), Brenner, aos 33’ do 1ºT e aos 22’ do 2ºT (América-MG)

Cartões amarelos: Lucas Ribeiro, Messias, Marcão (Goiás), Adyson e Juninho (América-MG)